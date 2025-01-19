Galatasaray Daikin, Sarıyer BŞB'ye set vermedi

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Galatasaray Daikin, Sarıyer BŞB'ye set vermedi
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19 Ocak 2025 17:35
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında konuk ettiği Sarıyer Belediyespor'u 3-0'lık set skoruyla yendi.  Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

Galatasaray Daikin: Lazovic, Yasemin Güveli, Carutasu, Kalandadze, Ayçin Akyol, Bongaerts (Eylül Yatgın, Yasemin Özel, Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Ceylan Arısan, Timmermann)

Sarıyer Belediyespor: Arzum Tezcan, Ezgi Akyaldız, Begüm Hepkaptan, Toubner, Mitchem, Strunjak (Berre İnce, Michelle, Buse Çilkız, Meryem Boz)

Setler: 25-19, 25-12, 25-12

Süre: 72 dakika (24, 22, 26)

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