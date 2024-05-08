Galatasaray'da yönetim son haftalarda formasından uzak kalan Wilfried Zaha son kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi.
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Zaha için gelecek teklifler dinlenecek. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya transfer konusunda kolaylık sağlayacak.
BU SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı. Zaha bu maçlarda 9 gol, 3 asist üretti.
Wilfried Zaha'nın 2026 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Zaha için gelecek teklifler dinlenecek. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya transfer konusunda kolaylık sağlayacak.
BU SEZON PERFORMANSI
31 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı. Zaha bu maçlarda 9 gol, 3 asist üretti.
Wilfried Zaha'nın 2026 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunuyor.