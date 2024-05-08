Galatasaray'da Zaha için son karar!

Galatasaray, sezon sonunda Wilfried Zaha ile yollarını ayırmayı planlıyor. Yönetim, Zaha için gelecek tekliflerde transfer için kolaylık sağlayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaha için son karar!
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08 Mayıs 2024 10:09
Galatasaray'da yönetim son haftalarda formasından uzak kalan Wilfried Zaha son kararını verdi. Fildişi Sahilli oyuncunun biletinin kesildiği öğrenildi.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Zaha için gelecek teklifler dinlenecek. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcuya transfer konusunda kolaylık sağlayacak.

BU SEZON PERFORMANSI

31 yaşındaki oyuncu bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı. Zaha bu maçlarda 9 gol, 3 asist üretti.

Wilfried Zaha'nın 2026 yılına kadar sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bulunuyor.

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