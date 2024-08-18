Galatasaray'da Zaha gitmezse kanat transferi yok

Galatasaray'da Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılmaması halinde kanat transferi yapılmayacak.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaha gitmezse kanat transferi yok
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18 Ağustos 2024 11:11
Galatasaray'da Leicester City'ye transferi yüksek vergiler nedeniyle tıkanan Wilfried Zaha'nın ayrılmaması halinde kanat transferi gerçekleşmeyecek.

Transfer görüşmeleri nedeniyle ligde 2 maçın kadrosuna alınmayan Zaha konusunda herhangi bir gelişme olmaması durumunda Teknik Direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcuyu kazanmaya çalışacağı belirtildi.

UEFA listesine yazılan Zaha'nın Young Boys maçında kadroya alınması bekleniyor.



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