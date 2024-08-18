Galatasaray'da Zaha gitmezse kanat transferi yok

Galatasaray'da Leicester City'ye transferi yüksek vergiler nedeniyle tıkanan Wilfried Zaha'nın ayrılmaması halinde kanat transferi gerçekleşmeyecek.
Transfer görüşmeleri nedeniyle ligde 2 maçın kadrosuna alınmayan Zaha konusunda herhangi bir gelişme olmaması durumunda Teknik Direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcuyu kazanmaya çalışacağı belirtildi.
UEFA listesine yazılan Zaha'nın Young Boys maçında kadroya alınması bekleniyor.
Transfer görüşmeleri nedeniyle ligde 2 maçın kadrosuna alınmayan Zaha konusunda herhangi bir gelişme olmaması durumunda Teknik Direktör Okan Buruk'un tecrübeli futbolcuyu kazanmaya çalışacağı belirtildi.
UEFA listesine yazılan Zaha'nın Young Boys maçında kadroya alınması bekleniyor.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU