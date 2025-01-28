Galatasaray'da Yunus Akgün'e 12 milyon euro'luk teklif

Galatasaray'da bu sezonki performansıyla dev kulüplerin listesine giren Yunus Akgün için Borussia Dortmund'un yaptığı teklif belli oldu.
12 MİLYON EURO
Takvim'de yer alan habere göre Bundesliga ekibinin Galatasaray'a transfer için 12 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü.
Sarı-Kırmızılı kulübün ise Alman temsilcisinin teklifini geri çevirdiği gelen bilgiler arasında.
ADEYEMI'NİN ALTERNATİFİ
Dortmund, 23 yaşındaki Karim Adeyemi'nin peşinde olan Napoli ve Chelsea'nin ilgisi nedeniyle olası bir ayrılığı göz önünde bulunduruyor.
Genç yıldız 14 kez milli formayı giyerken performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumda.
Milli futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 11 gol atıp 7 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
12 MİLYON EURO
Takvim'de yer alan habere göre Bundesliga ekibinin Galatasaray'a transfer için 12 milyon euro teklif ettiği öne sürüldü.
Sarı-Kırmızılı kulübün ise Alman temsilcisinin teklifini geri çevirdiği gelen bilgiler arasında.
ADEYEMI'NİN ALTERNATİFİ
Dortmund, 23 yaşındaki Karim Adeyemi'nin peşinde olan Napoli ve Chelsea'nin ilgisi nedeniyle olası bir ayrılığı göz önünde bulunduruyor.
Genç yıldız 14 kez milli formayı giyerken performansıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmiş durumda.
Milli futbolcu, Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon çıktığı 28 maçta 11 gol atıp 7 asist yaptı. 24 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.