Galatasaray'daki yanlış strateji, sarı-kırmızılıların Avrupa'daki sonunu getirdi.
Sparta Prag karşısında orijini bek olmayan iki futbolcu, alınan ağır yenilgi ve elenmede birinci derecede etkili oldu. Sol bek Köhn listeye yetişmedi, sağ bek Aurier hiç katkı veremedi.
Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu konuda öğrencilerini savundu. Maç sonunda saha içinde yaşanan olaylar sırasında kırmızı kart gören Buruk, basın toplantısında, "Bu bir takım oyunu... Kaybetmemizin nedeni sağ bek sol bek, savunmacılar değil, takım olarak kaybettik. Bunun sorumlusu da hoca olarak benim. Takım olarak kaybettiğimiz için belli oyuncular ve mevkiler üzerinden görmemek lazım. Birçok mevki kötü oynadı. Bunu açık açık söylememiz gerekiyor" yorumunu yaptı.
UEFA'DA SERBEST
Sparta Prag-Galatasaray maçının ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören Cim-Bom'un teknik patronu Okan Buruk'un, maç sonrasında basın toplantısına çıkmayacağı düşünülüyordu. Ancak UEFA'nın organizasyonlarında böyle bir yasağın bulunmadığı ortaya çıktı.
Türkiye'de Süper Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesinde, "Herhangi bir nedenle müsabakadan ihraç edilen, disiplin kurullarının vermiş olduğu cezaları devam eden veya yetkili makamlar tarafından idari tedbir konulmuş kişiler flaş röportajlara ve basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda açıklama yapamazlar" diye yazıyor. Ancak UEFA, teknik adama özür dileme fırsatı tanımak için, böyle bir serbestlik tanıyor. Nitekim Buruk da, önceki akşamki basın toplantısına özür dileyerek söze başlamıştı.
Sparta Prag karşısında orijini bek olmayan iki futbolcu, alınan ağır yenilgi ve elenmede birinci derecede etkili oldu. Sol bek Köhn listeye yetişmedi, sağ bek Aurier hiç katkı veremedi.
Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu konuda öğrencilerini savundu. Maç sonunda saha içinde yaşanan olaylar sırasında kırmızı kart gören Buruk, basın toplantısında, "Bu bir takım oyunu... Kaybetmemizin nedeni sağ bek sol bek, savunmacılar değil, takım olarak kaybettik. Bunun sorumlusu da hoca olarak benim. Takım olarak kaybettiğimiz için belli oyuncular ve mevkiler üzerinden görmemek lazım. Birçok mevki kötü oynadı. Bunu açık açık söylememiz gerekiyor" yorumunu yaptı.
UEFA'DA SERBEST
Sparta Prag-Galatasaray maçının ardından çıkan olaylarda kırmızı kart gören Cim-Bom'un teknik patronu Okan Buruk'un, maç sonrasında basın toplantısına çıkmayacağı düşünülüyordu. Ancak UEFA'nın organizasyonlarında böyle bir yasağın bulunmadığı ortaya çıktı.
Türkiye'de Süper Lig Yayın Talimatı'nın 16. maddesinde, "Herhangi bir nedenle müsabakadan ihraç edilen, disiplin kurullarının vermiş olduğu cezaları devam eden veya yetkili makamlar tarafından idari tedbir konulmuş kişiler flaş röportajlara ve basın toplantılarına katılamazlar ve karma alanda açıklama yapamazlar" diye yazıyor. Ancak UEFA, teknik adama özür dileme fırsatı tanımak için, böyle bir serbestlik tanıyor. Nitekim Buruk da, önceki akşamki basın toplantısına özür dileyerek söze başlamıştı.