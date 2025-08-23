23 Ağustos
Fenerbahçe-Kocaelispor
1-142'
23 Ağustos
Gaziantep FK-Gençlerbirliği
0-142'
23 Ağustos
Bandırmaspor-A.Demirspor
4-0
23 Ağustos
Esenler Erokspor-Serik Belediyespor
5-0
23 Ağustos
Bodrum FK-Sakaryaspor
1-141'
23 Ağustos
Iğdır FK-Belediye Vanspor
0-040'
23 Ağustos
Leverkusen-Hoffenheim
1-2
23 Ağustos
E. Frankfurt-Werder Bremen
4-1
23 Ağustos
Freiburg-Augsburg
1-3
23 Ağustos
Union Berlin-VfB Stuttgart
2-1
23 Ağustos
FC Heidenheim-Wolfsburg
1-3
23 Ağustos
St. Pauli-B. Dortmund
3-3
23 Ağustos
M.City-Tottenham
0-2
23 Ağustos
Bournemouth-Wolves
1-0
23 Ağustos
Brentford-Aston Villa
1-0
23 Ağustos
Burnley-Sunderland
2-0
23 Ağustos
Arsenal-Leeds United
5-0
23 Ağustos
Mallorca-Celta Vigo
1-1
23 Ağustos
Atletico Madrid-Elche
1-179'
23 Ağustos
Levante-Barcelona
22:30
23 Ağustos
Genoa-Lecce
0-0
23 Ağustos
Sassuolo-SSC Napoli
0-2
23 Ağustos
AC Milan-Cremonese
0-025'
23 Ağustos
Roma-Bologna
0-025'
23 Ağustos
Marsilya-Paris FC
5-2
23 Ağustos
Nice-Auxerre
3-1
23 Ağustos
Lyon-Metz
0-02'
23 Ağustos
Go Ahead Eagles-S. Rotterdam
0-3
23 Ağustos
PSV Eindhoven-FC Groningen
4-2
23 Ağustos
Telstar-FC Volendam
0-012'
23 Ağustos
Standard Liege-Cercle Brugge
0-3
23 Ağustos
Zulte Waregem-St.Truiden
0-026'
23 Ağustos
Hull City-Blackburn Rovers
0-3

Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi!

Galatasaray, savunma transferinde asıl hedef olarak belirlediği Wilfried Singo'nun temsilcileriyle İstanbul'da görüştü. Okan Buruk'un liste başı olan 24 yaşındaki oyuncunun transferinde sona yaklaşıldı.

calendar 23 Ağustos 2025 21:50 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 22:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi!
Galatasaray'ın savunma hattı için gündeme gelen transferde asıl hedefin Wilfried Singo olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Manuel Akanji için "bitiyor" iddiaları gündeme gelse de, sarı-kırmızılıların asıl planının Singo olduğu ifade edildi.

Yönetimin ve Teknik Direktör Okan Buruk'un önceliği Fildişili futbolcu olurken, bu transferde önemli aşama kaydedildiği kaydedildi.



OKAN BURUK'UN LİSTE BAŞI

Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir gözdesi olan 24 yaşındaki Singo, hem yaşı hem de oyun profiliyle Galatasaray'ın transfer listesinde en üst sırada yer alıyor.

İSTANBUL'DA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Galatasaray, dün gece Wilfred Singo'nun temsilcileriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. 

TRANSFERDE SONA DOĞRU

Sarı-kırmızılıların Monaco forması giyen oyuncunun transferinde önemli yol kat ettiği ifade edilirken, sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
2 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
3 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
4 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Gençlerbirliği 3 1 0 2 2 3 3
9 Fenerbahçe 2 0 2 0 1 1 2
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Kocaelispor 3 0 1 2 1 3 1
14 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
18 Gaziantep FK 3 0 0 3 0 7 0
