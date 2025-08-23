Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi!

Galatasaray'ın savunma hattı için gündeme gelen transferde asıl hedefin Wilfried Singo olduğu belirtildi.



Geçtiğimiz günlerde Manuel Akanji için "bitiyor" iddiaları gündeme gelse de, sarı-kırmızılıların asıl planının Singo olduğu ifade edildi.



Yönetimin ve Teknik Direktör Okan Buruk'un önceliği Fildişili futbolcu olurken, bu transferde önemli aşama kaydedildiği kaydedildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir gözdesi olan 24 yaşındaki Singo, hem yaşı hem de oyun profiliyle Galatasaray'ın transfer listesinde en üst sırada yer alıyor.Galatasaray, dün gece Wilfred Singo'nun temsilcileriyle İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.Sarı-kırmızılıların Monaco forması giyen oyuncunun transferinde önemli yol kat ettiği ifade edilirken, sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.