Galatasaray'da Tyrell Malacia ihtimali!

İngiliz basınından Galatasaray ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.
İddialara göre Galatasaray, Manchester United'da kadro dışı kalan Tyrell Malacia'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz basınına göre sarı-kırmızılılar, Hollandalı sol beki yaz transfer listesine aldı ve oyuncuyu İstanbul'a getirme konusunda oldukça istekli.
AYRILMAK İSTİYOR
Malacia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da, 24 yaşındaki futbolcu Old Trafford'dan bir an önce ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın ocak ayında düşük bir bonservis bedeli karşılığında transferi erkenden bitirme ihtimali bulunuyor.
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim ile Malacia'nın arasının tamamen bozulduğu ve ilişkilerinin "onarılamaz" noktaya geldiği ifade ediliyor.
UNİTED'TA GÖZDEN DÜŞTÜ
Hollandalı oyuncu, yaz aylarında kadro dışı bırakılan "bomb squad" grubuna dahil edilmişti. Elche'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Malacia, bu süreçte tamamen gözden düştü. Amorim'in sol kanada Patrick Dorgu ve Diego Leon'u transfer etmesiyle birlikte Malacia kulüpte unutulan isimlerden biri haline geldi.
GALATASARAY FIRSAT KOLLUYOR
Galatasaray cephesi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve uygun şartlar oluşması halinde transferi devre arasında bitirmeyi planlıyor.
