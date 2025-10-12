12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
16:00
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
19:00
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
19:00
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
21:45
12 Ekim
Litvanya-Polonya
21:45
12 Ekim
Romanya-Avusturya
21:45
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
21:45
12 Ekim
Zambia-Niger
16:00
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
22:00
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
22:00
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
22:00
12 Ekim
Mali-Madagaskar
22:00

Galatasaray'da Tyrell Malacia ihtimali!

Manchester United'tan ayrılması beklenen Tyrell Malacia'nın bir sonraki durağı Galatasaray olabilir.

calendar 12 Ekim 2025 12:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Tyrell Malacia ihtimali!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İngiliz basınından Galatasaray ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

İddialara göre Galatasaray, Manchester United'da kadro dışı kalan Tyrell Malacia'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İngiliz basınına göre sarı-kırmızılılar, Hollandalı sol beki yaz transfer listesine aldı ve oyuncuyu İstanbul'a getirme konusunda oldukça istekli.

AYRILMAK İSTİYOR

Malacia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olsa da, 24 yaşındaki futbolcu Old Trafford'dan bir an önce ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın ocak ayında düşük bir bonservis bedeli karşılığında transferi erkenden bitirme ihtimali bulunuyor.

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim ile Malacia'nın arasının tamamen bozulduğu ve ilişkilerinin "onarılamaz" noktaya geldiği ifade ediliyor.

UNİTED'TA GÖZDEN DÜŞTÜ


Hollandalı oyuncu, yaz aylarında kadro dışı bırakılan "bomb squad" grubuna dahil edilmişti. Elche'ye transferi son anda gerçekleşmeyen Malacia, bu süreçte tamamen gözden düştü. Amorim'in sol kanada Patrick Dorgu ve Diego Leon'u transfer etmesiyle birlikte Malacia kulüpte unutulan isimlerden biri haline geldi.

GALATASARAY FIRSAT KOLLUYOR

Galatasaray cephesi, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor ve uygun şartlar oluşması halinde transferi devre arasında bitirmeyi planlıyor.



 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.