Galatasaray'da transferler el yaktı! Komite Avusturya'da toplandı

Yeni sezon hazırlıkları için dün Avusturya'ya giden Galatasaray'da yeni transfer Batshuayi yer alırken, diğer transferler gelecek günlere kaldı.
Başkan Dursun Özbek, kurmaylarından sağ bek ve orta saha transferlerinin kampa yetiştirilmesini istemesine rağmen, Avrupa Şampiyonası ile beraber ortaya çıkan yüksek maliyetler nedeniyle bu planda rötar yaşandı.
GÖRÜŞMELER AVUSTURYA'DAN YÖNETİLECEK
Aslan'da transfer çalışmaları Avusturya'dan yürütülecek. Futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu ile beraber Maruf Güneş de takımla beraber Linz'e gelirken görüşmeler buradan yönetilecek.
Cim-Bom'un özellikle kamp döneminde 2 ve 8 numara transferi konusunda somut adımlar atacağı belirtildi. Başkan Özbek'in de önümüzdeki günlerde Avusturya kampını ziyaret edeceği belirtildi. Özbek'in, kampı katılacak olması transfer konusunda önemli gelişmeler yaşanacağı şeklinde yorumlandı.
MİLLİ TAKIM OYUNCULARI SONRA KATILACAK
Milli takımlarda yer aldıkları için izinli olan Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Cicaldau, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün daha sonra ekibe dahil olacakları ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekip, 36 kişilik bir futbolcu ordusuyla kampa ulaştı.
Cim-Bom'da kampın ilk etabı 9-18 Temmuz tarihleri arasında Geinberg bölgesinde yapılacak. İkinci etap ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Irdning bölgesinde gerçekleştirilecek.
Başkan Dursun Özbek, kurmaylarından sağ bek ve orta saha transferlerinin kampa yetiştirilmesini istemesine rağmen, Avrupa Şampiyonası ile beraber ortaya çıkan yüksek maliyetler nedeniyle bu planda rötar yaşandı.
GÖRÜŞMELER AVUSTURYA'DAN YÖNETİLECEK
Aslan'da transfer çalışmaları Avusturya'dan yürütülecek. Futbolun yeni patronu İbrahim Hatipoğlu ile beraber Maruf Güneş de takımla beraber Linz'e gelirken görüşmeler buradan yönetilecek.
Cim-Bom'un özellikle kamp döneminde 2 ve 8 numara transferi konusunda somut adımlar atacağı belirtildi. Başkan Özbek'in de önümüzdeki günlerde Avusturya kampını ziyaret edeceği belirtildi. Özbek'in, kampı katılacak olması transfer konusunda önemli gelişmeler yaşanacağı şeklinde yorumlandı.
MİLLİ TAKIM OYUNCULARI SONRA KATILACAK
Milli takımlarda yer aldıkları için izinli olan Abdülkerim Bardakçı, Davinson Sanchez, Cicaldau, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün daha sonra ekibe dahil olacakları ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekip, 36 kişilik bir futbolcu ordusuyla kampa ulaştı.
Cim-Bom'da kampın ilk etabı 9-18 Temmuz tarihleri arasında Geinberg bölgesinde yapılacak. İkinci etap ise 22-27 Temmuz tarihleri arasında Irdning bölgesinde gerçekleştirilecek.