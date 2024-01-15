Galatasaray'da Tete ıslıklandı!

Galatasaray'da Tete, Kayserispor maçında oyundan çıkarken ıslıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Tete ıslıklandı!
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15 Ocak 2024 21:45
Galatasaray'da Tete, Kayserispor ile oynanan maçta taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Brezilyalı yıldız, 11'de başladığı maçta 76. dakikada oyundan çıktı. Sarı-kırmızılı tribünler, oyundan çıktığı sırada Tete'ye ıslıklarla tepki gösterdi.

Galatasaray'da Tete yerine Baran Demiroğlu oyuna dahil oldu.

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