Galatasaray'da Tete ıslıklandı!

Galatasaray'da Tete, Kayserispor ile oynanan maçta taraftarlar tarafından ıslıklandı.
Brezilyalı yıldız, 11'de başladığı maçta 76. dakikada oyundan çıktı. Sarı-kırmızılı tribünler, oyundan çıktığı sırada Tete'ye ıslıklarla tepki gösterdi.
Galatasaray'da Tete yerine Baran Demiroğlu oyuna dahil oldu.
Brezilyalı yıldız, 11'de başladığı maçta 76. dakikada oyundan çıktı. Sarı-kırmızılı tribünler, oyundan çıktığı sırada Tete'ye ıslıklarla tepki gösterdi.
Galatasaray'da Tete yerine Baran Demiroğlu oyuna dahil oldu.