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Galatasaray'da tarihe geçen şölen: 700 bin kişi!

Galatasaray 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı Yenikapı'da görkemli bir organizasyonla kutladı. Galatasaray Lisesi'nden çıkan takım, kent turu yaptı, ardından teknelerle İstanbul Boğazı'nda geçit töreni vardı. Yenikapı'ya ulaşan oyuncuları, 700 bin kişi karşıladı.

calendar 26 Mayıs 2025 10:17 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 10:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da tarihe geçen şölen: 700 bin kişi!
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Üst üste üçüncü şampiyonluk ve 5. yıldız, müzesindeki 63 kupa ile rekorlara doymayan Galatasaray'ın kutlaması da tarihe geçti.

Teknik direktör Okan Buruk ve Aslanları, gün boyunca Yenikapı'ya 700 bini aşan taraftarının akın ettiği şölende kupasını kaldırdı, İstanbul şehri dün sarı-kırmızıya boyandı.

İşte 5 yıldızlı kutlamanın detayları...

Yenikapı Meydanı öğlene doğru GS Plus üyeliğine sahip taraftarları ücretsiz olarak ağırlamaya başladı.

Fanzone'da vakit geçiren Galatasaraylılar, üç ayrı noktaya yerleştirilen GSStore çadırlarında alışveriş yaptı.

İstanbul'u etkisi altına alan yağışlı hava da taraftarın hızını kesmedi. Henüz saatler 17.00'yi gösteriyordu ki Yenikapı'ya giriş yapanların sayısı 200 bini geçmişti.

Hopdedik Ayhan ve Yasemin Sakallıoğlu'nun sunduğu organizasyonda akşam 19.00'a kadar DJ performansı oldu.

Ebru Yaşar'ın sahneye çıkmasıyla konserler başladı. Kalabalık sayısı 700 bine dayandı ve giriş-çıkışlarda izdiham yaşandı.

Blok3, Enbe Orkestrası, Aydilge, Betül Demir, Gökhan Kırdar, Altay, Güliz Ayla, Emircan İğrek, Gripin, Atiye, Kenan Doğulu sahne aldı.

Galatasaray Lisesi'nden kalkan üstü açık otobüsle Sarayburnu'na geçen futbol takımı ise denizden adeta donanma eşliğinde Yenikapı'ya geldi.

Gecenin assolisti Okan Buruk ve Aslanları, akşam 22.00'den sonra kendilerini yağmura rağmen saatlerdir bekleyen 700 bini aşkın taraftarıyla buluştu.  

 

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