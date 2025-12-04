04 Aralık
Yeşil Yalova FK-Gaziantep FK
13:00
04 Aralık
Fethiyespor-Bandırmaspor
13:30
04 Aralık
Boluspor-Kahta 02
13:30
04 Aralık
Iğdır FK-Orduspor 1967
15:30
04 Aralık
Silifke Belediyespor-Antalyaspor
18:00
04 Aralık
Arca Çorum FK-Alanyaspor
20:30
04 Aralık
M. United-West Ham United
23:00
04 Aralık
Cartagena-Valencia
23:00

Galatasaray'da Singo gelişmesi

Galatasaray'da sakatlığı süren Wilfried Singo'nun durumuna Monaco maçının ardından yeniden bakılacak.

04 Aralık 2025 10:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun, Samsunspor ve Monaco maçlarında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

24 yaşındaki savunmacının sakatlığının tam anlamıyla geçmediği ve bu nedenle riske edilmeyeceği aktarıldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçından sonra Singo'nun son durumuna bakılacağı kaydedildi.

Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Singo, 1 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
