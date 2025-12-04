Galatasaray'da Singo gelişmesi

Galatasaray'da Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo'nun, Samsunspor ve Monaco maçlarında oynamasının zor olduğu öğrenildi.
24 yaşındaki savunmacının sakatlığının tam anlamıyla geçmediği ve bu nedenle riske edilmeyeceği aktarıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçından sonra Singo'nun son durumuna bakılacağı kaydedildi.
Galatasaray'da bu sezon 10 maçta süre bulan Singo, 1 asist yaptı.
