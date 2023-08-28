Galatasaray'da Sergio Ramos'un imza şartları belli oldu

Galatasaray için yıldız futbolcu Sergio Ramos artık bir maç uzakta. Sarı-kırmızılı ekip Molde engelini geçip adını UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına yazdırırsa dünyaca ünlü İspanyol oyuncu imzayı atacak.
5 MİLYON EURO'NUN ALTINA İNDİ
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar ile pazarlıklara yıllık 10 milyon ve 2 senelik sözleşme şartı ile başlayan ve daha sonra da 5 milyon euro'nun altına inen 37 yaşındaki futbolcu 1+1 senelik sözleşmeye de 'tamam' demişti. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden astronomik teklifler alan İspanyol yıldız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumuna göre son kararını vereceğini söyledi.
CUMAYA KADAR AÇIKLANACAK
Buna göre Galatasaray deplasmanda 3-2 kazandığı Norveç ekibi Molde'ye karşı herhangi bir sürpriz yaşamazsa Ramos 'evet' diyecek ve kendisine sunulan şarjları kabul edecek. Galatasaray'ın son olarak 500 bin euro daha çıkarak Ramos'a 4.5 milyon euro vereceği ve yine şartla bağlı bir opsiyon maddesinin sözleşmede olacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Ramos transferini en geç cuma gününe kadar açıklayacakları öğrenildi.
REAL MADRID EFSANESİ
İspanya'da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos ardından gittiği Real Madrid'de efsaneler arasına girdi. İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu ardından da iki sezon Paris Saint Germain formasını terletti.
5 MİLYON EURO'NUN ALTINA İNDİ
Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Sarı-kırmızılılar ile pazarlıklara yıllık 10 milyon ve 2 senelik sözleşme şartı ile başlayan ve daha sonra da 5 milyon euro'nun altına inen 37 yaşındaki futbolcu 1+1 senelik sözleşmeye de 'tamam' demişti. Özellikle Suudi Arabistan kulüplerinden astronomik teklifler alan İspanyol yıldız Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumuna göre son kararını vereceğini söyledi.
CUMAYA KADAR AÇIKLANACAK
Buna göre Galatasaray deplasmanda 3-2 kazandığı Norveç ekibi Molde'ye karşı herhangi bir sürpriz yaşamazsa Ramos 'evet' diyecek ve kendisine sunulan şarjları kabul edecek. Galatasaray'ın son olarak 500 bin euro daha çıkarak Ramos'a 4.5 milyon euro vereceği ve yine şartla bağlı bir opsiyon maddesinin sözleşmede olacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Ramos transferini en geç cuma gününe kadar açıklayacakları öğrenildi.
REAL MADRID EFSANESİ
İspanya'da Sevilla ile profesyonel olan Sergio Ramos ardından gittiği Real Madrid'de efsaneler arasına girdi. İspanyol devinde tam 16 sezon forma giyen yıldız futbolcu ardından da iki sezon Paris Saint Germain formasını terletti.