Galatasaray'da Samsunspor maçına full konsantrasyon!

Son 8 haftaya Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olarak giren Galatasaray, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor'a konuk olacak. Yönetim, "Önümüzdeki Samsunspor maçını geçersek şampiyonluk için önümüz açılır" görüşünde...

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Samsunspor maçına full konsantrasyon!
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10 Nisan 2025 08:46
71 puanla Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, 25. şampiyonluk ve bununla birlikte gelecek olan 5. yıldız için mücadele ediyor.

Bitime 8 hafta kalan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olan Sarı-Kırmızılılar, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın BAY geçtiği Süper Lig'in 30. haftasında Trabzon'u 4-1 yenerek farkı 6'dan 3'e düşürdü. Son düzlükte hata yapmak istemeyen Cim-Bom, en kritik maçını Samsunspor'a karşı oynayacağını düşünüyor.

"KAZANIRSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR!"

Galatasaray Yönetimi, "Samsunspor çok iyi bir takım. Bizi en çok zorlayacak takımlardan biri. Eğer bu maçtan 3 puan alırsak şampiyonluk için önümüz açılır" görüşünde.

ÖNCELİK SAMSUNSPOR

Ligin 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Sarı-Kırmızılılar, önceliğini Samsunspor deplasmanına verdi.

FENERBAHÇE PUSUDA

Fenerbahçe ise Pazar günü deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, kalan tüm maçlarını kazanarak ezeli rakibinin kaybetmesini bekleyecek. Kanarya ise 34. hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak.  

 
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