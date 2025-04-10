Galatasaray'da Samsunspor maçına full konsantrasyon!

71 puanla Süper Lig'in zirvesinde bulunan Galatasaray, 25. şampiyonluk ve bununla birlikte gelecek olan 5. yıldız için mücadele ediyor.
Bitime 8 hafta kalan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olan Sarı-Kırmızılılar, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın BAY geçtiği Süper Lig'in 30. haftasında Trabzon'u 4-1 yenerek farkı 6'dan 3'e düşürdü. Son düzlükte hata yapmak istemeyen Cim-Bom, en kritik maçını Samsunspor'a karşı oynayacağını düşünüyor.
"KAZANIRSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR!"
Galatasaray Yönetimi, "Samsunspor çok iyi bir takım. Bizi en çok zorlayacak takımlardan biri. Eğer bu maçtan 3 puan alırsak şampiyonluk için önümüz açılır" görüşünde.
ÖNCELİK SAMSUNSPOR
Ligin 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Sarı-Kırmızılılar, önceliğini Samsunspor deplasmanına verdi.
FENERBAHÇE PUSUDA
Fenerbahçe ise Pazar günü deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, kalan tüm maçlarını kazanarak ezeli rakibinin kaybetmesini bekleyecek. Kanarya ise 34. hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Bitime 8 hafta kalan ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider olan Sarı-Kırmızılılar, 11 Nisan Cuma günü Samsunspor'a konuk olacak.
Fenerbahçe, Galatasaray'ın BAY geçtiği Süper Lig'in 30. haftasında Trabzon'u 4-1 yenerek farkı 6'dan 3'e düşürdü. Son düzlükte hata yapmak istemeyen Cim-Bom, en kritik maçını Samsunspor'a karşı oynayacağını düşünüyor.
"KAZANIRSAK ÖNÜMÜZ AÇILIR!"
Galatasaray Yönetimi, "Samsunspor çok iyi bir takım. Bizi en çok zorlayacak takımlardan biri. Eğer bu maçtan 3 puan alırsak şampiyonluk için önümüz açılır" görüşünde.
ÖNCELİK SAMSUNSPOR
Ligin 35. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Sarı-Kırmızılılar, önceliğini Samsunspor deplasmanına verdi.
FENERBAHÇE PUSUDA
Fenerbahçe ise Pazar günü deplasmanda Sivasspor'la karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler, kalan tüm maçlarını kazanarak ezeli rakibinin kaybetmesini bekleyecek. Kanarya ise 34. hafta Beşiktaş'ı ağırlayacak.