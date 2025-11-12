Galatasaray'da sakatlık durumu: İlkay, Singo, Torreira, Yunus

Galatasaray'da sakat oyuncuların durumuyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanıyor.

calendar 12 Kasım 2025 13:19 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2025 13:21
Haber: Haberturk, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da sakatlık durumu: İlkay, Singo, Torreira, Yunus
Galatasaray'da sakat oyuncularla ilgili yüz güldüren gelişmeler yaşanıyor.
 
Bir süredir tedavisi süren İlkay Gündoğan'ın, milli arada verilecek dört günlük iznin ardından takımla birlikte antrenmanlara katılacağı öğrenildi.
 
Tecrübeli orta saha oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında oynanacak Bodo/Glimt karşılaşması öncesindeki gerçekleştirilen son taktik idmanın ardından yaptığı duran top çalışmasında sakatlanmıştı.
 
 
LUCAS TORREIRA
 
Öte yandan Kocaelispor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan Lucas Torreira da izni İstanbul'da geçirmeye karar verdi.
 
Kocaelispor müsabakasında oyundan alınan ve sakatlık soru işaretleri doğan Uruguaylı'nın herhangi bir sorunu yok.
 
Mücadele öncesinde de hastalığı bulunan Torreira'nın fiziksel olarak yorgun düştüğü belirtildi.
 
Kocaelispor maçı öncesi milli maç arasında İtalya tatili planlayan Torreira bu kararından da vazgeçti. Uruguaylı yıldız bu süreyi fiziksel olarak dinlenme ve ilave çalışmalarla fiziksel formunu yakalama üzerine geçirecek.
 
 
WILFRIED SINGO
 
Bir diğer isim Wilfried Singo ise formunu artırmak için özel bir kondisyon programına başlayacak.
 
Sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak Fildişili oyuncunun milli ara boyunca fiziksel dayanıklılığını artırmaya odaklanacağı öğrenildi.
 
 
YUNUS AKGÜN
 
Geçtiğimiz günlerde kasık fıtığı ameliyatı geçiren Yunus Akgün'ün rehabilitasyon süreci de devam ediyor.
 
Genç yıldızın en az dört hafta sahalardan uzak kalması beklenirken, kulüp kaynakları başarılı kanat oyuncusunu Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçına yetiştirmek için yoğun bir tedavi planı uyguluyor.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
