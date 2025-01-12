Galatasaray'da penaltı itirazı!

Galatasaray'ın Başakşehir'le karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı itirazında bulundu.

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Galatasaray'da penaltı itirazı!
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12 Ocak 2025 19:35
Son güncelleme 12 Ocak 2025 19:36
Galatasaray'ın Başakşehir ile karşılaştığı maçta sarı kırmızılı takım penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 28. dakikasında Dries Mertens ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı.

Galatasaraylı futbolcular, rakibinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi.

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