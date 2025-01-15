Galatasaray'da Osimhen bereketi: 3 futbolcuya yakın takip!

Galatasaray'dan Victor Osimhen'i takip eden gözlemciler, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara ve Yunus Akgün'ü de raporlamaya başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Osimhen bereketi: 3 futbolcuya yakın takip!
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15 Ocak 2025 08:39
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 13 gol-6 asistle beklentileri boşa çıkarmadı.

3 İSME YAKIN TAKİP

Bonservisi Napoli'de olan Osimhen, Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Nijeryalı golcü sayesinde Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Gabriel Sara da piyasa yaptı.

Osimhen'in Türkiye'deki maçlarını yerinde izleyen Avrupalı scoutlar, Galatasaray'ın diğer yıldızlarını raporlamaya başladı. İngiltere'den Nottingham Forest, Barış Alper'le ilgileniyor. Sara'yı Premier Lig kulüpleri transfer listesine aldı. Yunus da Avrupa'daki birçok takımın dikkatini çekti.

MAURO ICARDI'Yİ ARATMADI

Osimhen, Galatasaray'a gelişiyle hem Mauro Icardi'nin yokluğunu aratmadı hem de takım arkadaşlarını üst seviyeye taşıdı. Sarı-kırmızı renklere gönül verenlerin yeni sevgilisi olan başarılı forvet, maçlarda seremoniye birden fazla minik çocukla çıkıyor ve gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmıyor.

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