Galatasaray'da Osimhen bereketi: 3 futbolcuya yakın takip!

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, 13 gol-6 asistle beklentileri boşa çıkarmadı.
3 İSME YAKIN TAKİP
Bonservisi Napoli'de olan Osimhen, Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Nijeryalı golcü sayesinde Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Gabriel Sara da piyasa yaptı.
Osimhen'in Türkiye'deki maçlarını yerinde izleyen Avrupalı scoutlar, Galatasaray'ın diğer yıldızlarını raporlamaya başladı. İngiltere'den Nottingham Forest, Barış Alper'le ilgileniyor. Sara'yı Premier Lig kulüpleri transfer listesine aldı. Yunus da Avrupa'daki birçok takımın dikkatini çekti.
MAURO ICARDI'Yİ ARATMADI
Osimhen, Galatasaray'a gelişiyle hem Mauro Icardi'nin yokluğunu aratmadı hem de takım arkadaşlarını üst seviyeye taşıdı. Sarı-kırmızı renklere gönül verenlerin yeni sevgilisi olan başarılı forvet, maçlarda seremoniye birden fazla minik çocukla çıkıyor ve gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmıyor.
3 İSME YAKIN TAKİP
Bonservisi Napoli'de olan Osimhen, Avrupa kulüpleri tarafından yakından takip ediliyor. Nijeryalı golcü sayesinde Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Gabriel Sara da piyasa yaptı.
Osimhen'in Türkiye'deki maçlarını yerinde izleyen Avrupalı scoutlar, Galatasaray'ın diğer yıldızlarını raporlamaya başladı. İngiltere'den Nottingham Forest, Barış Alper'le ilgileniyor. Sara'yı Premier Lig kulüpleri transfer listesine aldı. Yunus da Avrupa'daki birçok takımın dikkatini çekti.
MAURO ICARDI'Yİ ARATMADI
Osimhen, Galatasaray'a gelişiyle hem Mauro Icardi'nin yokluğunu aratmadı hem de takım arkadaşlarını üst seviyeye taşıdı. Sarı-kırmızı renklere gönül verenlerin yeni sevgilisi olan başarılı forvet, maçlarda seremoniye birden fazla minik çocukla çıkıyor ve gördüğü ilgiyi karşılıksız bırakmıyor.