Galatasaray'da Oliveira kararı!

Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı.
Sarı kırmızılı takımda Okan Buruk, yıldız isme derbi kadrosunda yer vermeyeceği belirtildi.
DERBİDE KADRODA OLMAYACAK
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira, derbide kadroda olmayacak.
OKAN BURUK İLE GERGİNLİK YAŞADI
Sergio Oliveira'nın Okan Buruk ile kupadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında hafif bir gerginlik yaşadığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun konsantrasyon kaybı olmasına engel olmak için kadroya alınmayacağı ifade edildi. Ayrıca sezon sonuna kadar da kadroya girmesinin zor olduğu aktarıldı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM
Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Oliveira, paylaşımında, "Her zaman takımımın yanındayım! Her zaman bana saygılarını ve desteklerini gösteren taraftarlarımın yanındayım. Bugün kazanalım ve İstanbul'u sarı-kırmızı yapalım" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Yıldız oyuncu göğüs kasından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre forma giyememişti. Galatasaray'da bu sezon 23 maça çıkan Oliveira, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Oliveira'nın sarı kırmızılı takımdaki sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
Sarı kırmızılı takımda Okan Buruk, yıldız isme derbi kadrosunda yer vermeyeceği belirtildi.
DERBİDE KADRODA OLMAYACAK
Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira, derbide kadroda olmayacak.
OKAN BURUK İLE GERGİNLİK YAŞADI
Sergio Oliveira'nın Okan Buruk ile kupadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında hafif bir gerginlik yaşadığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun konsantrasyon kaybı olmasına engel olmak için kadroya alınmayacağı ifade edildi. Ayrıca sezon sonuna kadar da kadroya girmesinin zor olduğu aktarıldı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM
Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Oliveira, paylaşımında, "Her zaman takımımın yanındayım! Her zaman bana saygılarını ve desteklerini gösteren taraftarlarımın yanındayım. Bugün kazanalım ve İstanbul'u sarı-kırmızı yapalım" ifadelerini kullandı.
GALATASARAY PERFORMANSI
Yıldız oyuncu göğüs kasından yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre forma giyememişti. Galatasaray'da bu sezon 23 maça çıkan Oliveira, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Oliveira'nın sarı kırmızılı takımdaki sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU