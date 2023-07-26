Galatasaray'da Nelsson'un yerine Jan Paul van Hecke planı

SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Victor Nelsson'un yerine takviye düşüncesiyle Premier Lig'de Brighton forması giyen Hollandalı stoper Jan Paul van Hecke için girişimlere başladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'da Nelsson'un yerine Jan Paul van Hecke planı
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26 Temmuz 2023 14:54
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Galatasaray, defans hattında yaşanan olası bir ayrılığı önlemek amacıyla transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur'un transfer çalışmaları için İngiltere'ye gitmesi merak uyandırmıştı. Timur'un, İngiliz Premier Lig ekibi Brighton'ın genç stoperi Jan Paul van Hecke'yi transfer etmeye çalıştığı iddia ediliyor. 23 yaşındaki Hollandalı oyuncunun Galatasaray için önemli bir hedef olduğu belirtiliyor.

OKAN BURUK'TAN ONAY ÇIKTI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Jan Paul van Hecke'nin transferine onay verdiği bildirildi. Genç ve yetenekli stoper, hava topu hakimiyetiyle dikkat çeken bir futbolcu. Okan Buruk'un, defans hattının güçlenmesi adına Jan Paul van Hecke transferine olumlu bakması, yönetimin bu transferde kararlı olduğunu gösteriyor.

1.89

23 yaşındaki Jan Paul van Hecke, 1.89'luk uzun boyu ve hava toplarındaki etkinliği ile dikkat çekiyor. Geçen sezon İngiliz ekibi Brighton ile 13 maça çıkan başarılı oyuncu, performansıyla beğeni kazanmıştı. Kulübüyle sözleşmesi sona eren Hecke için Brighton'ın opsiyonunu kullanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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