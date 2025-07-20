Galatasaray'da mutlu son: Victor Osimhen!

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan Victor Osimhen transferinde büyük bir başarıya imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Napoli ile yapılan pazarlıklar sonucunda anlaşma sağladı. Avrupa futbolunun en dikkat çeken forvetlerinden biri olan Nijeryalı yıldız, kısa süre içerisinde Galatasaray kampına katılacak.
TRANSFERİN DETAYLARI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euroyu peşin olarak ödeyecek. Geriye kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar taksitli şekilde verilecek.
Ayrıca sözleşmede performansa bağlı olarak 5 milyon euroluk bonus maddesi yer alıyor.
Galatasaray, Osimhen'i ileride başka bir kulübe satması durumunda elde edilecek kârın %10'unu da Napoli'ye verecek.
Anlaşmanın dikkat çeken şartlarından biri ise Osimhen'in önümüzdeki iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satılamayacak olması.
DEVLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelmeden önce Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İtalya'dan Juventus ve Premier Lig devi Manchester United'dan teklifler aldığı ancak bu teklifleri reddettiği belirtildi. 25 yaşındaki golcü, tercihini Galatasaray'dan yana kullanarak sürpriz bir transfere imza attı.
BÜYÜK KARŞILAMA BEKLENİYOR
Osimhen'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Galatasaray taraftarı, bu tarihi transfer için büyük bir karşılama organizasyonu hazırlığında.
OSIMHEN'İN PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, taraftarın gözdesi haline gelirken Avrupa'nın birçok dev kulübünün de radarına girmişti.
Sarı-kırmızılılar, Napoli ile yapılan pazarlıklar sonucunda anlaşma sağladı. Avrupa futbolunun en dikkat çeken forvetlerinden biri olan Nijeryalı yıldız, kısa süre içerisinde Galatasaray kampına katılacak.
TRANSFERİN DETAYLARI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euroyu peşin olarak ödeyecek. Geriye kalan 35 milyon euro ise 2026 yılına kadar taksitli şekilde verilecek.
Ayrıca sözleşmede performansa bağlı olarak 5 milyon euroluk bonus maddesi yer alıyor.
Galatasaray, Osimhen'i ileride başka bir kulübe satması durumunda elde edilecek kârın %10'unu da Napoli'ye verecek.
Anlaşmanın dikkat çeken şartlarından biri ise Osimhen'in önümüzdeki iki yıl boyunca İtalyan kulüplerine satılamayacak olması.
DEVLERİ GERİ ÇEVİRDİ
Victor Osimhen'in Galatasaray'a gelmeden önce Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İtalya'dan Juventus ve Premier Lig devi Manchester United'dan teklifler aldığı ancak bu teklifleri reddettiği belirtildi. 25 yaşındaki golcü, tercihini Galatasaray'dan yana kullanarak sürpriz bir transfere imza attı.
BÜYÜK KARŞILAMA BEKLENİYOR
Osimhen'in önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor. Galatasaray taraftarı, bu tarihi transfer için büyük bir karşılama organizasyonu hazırlığında.
OSIMHEN'İN PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Galatasaray formasını tüm kulvarlarda 41 kez giyen Victor Osimhen, 37 gol atıp 8 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, taraftarın gözdesi haline gelirken Avrupa'nın birçok dev kulübünün de radarına girmişti.