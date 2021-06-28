Galatasaray'da Mustafa Cengiz'e şok: Üyeler ihraç istiyor

Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin Galatasaray'ın 22-29 Mayıs'taki seçimi 5 Mayıs'ta iptal etmesinin tüzüğe aykırı olduğunu belirten üyeler kararda imzası bulunan yöneticiler için disiplin kuruluna başvuracak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Mustafa Cengiz'e şok: Üyeler ihraç istiyor
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28 Haziran 2021 07:55
Galatasaray'da yeni başkan belli olsa da seçim kaosu bitmek bilmiyor…

Kulüp üyeleri, önceki Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun Galatasaray Spor Kulübü'nden ihraç edilmesi için çalışmalara başladı.

Disiplin kuruluna gönderilmek üzere 5 sayfalık dilekçe hazırlayan üyeler, 22-29 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimin 5 Mayıs'ta iptal edilmesinin tüzüğe aykırı olduğunu belirtti.

LİSTE TESLİMİ TAM KAPANMADA

Yönetim 5 Mayıs 2021'de başkan adayının Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Sicil Kurulu listelerini 7 Mayıs saat 18.00'e kadar Divan Kurulu Başkanlığına teslim etme zorunluluğu olduğunu belirtmişti.

Bu tarihin tam kapanma dönemine denk geldiği ifade edilmiş ve seçimin pandemi koşullarının imkân vereceği en yakın tarihte gerçekleştirilmek üzere iptaline karar vermişti.

İHRAÇ İÇİN 3 HUKUKİ GEREKÇE

Üyeler ise 3 hukuki gerekçeyle kararda imzası bulunan yönetim kurulu üyelerinin kulüpten ihracını istiyor:

1- Olağan Seçimli Genel Kurul yapmak Yönetim Kurulu'na tanınmış bir hak değil, bir ödevdir ve Yönetim Kurulu'nun genel kurul tarihini açıkladıktan sonra, genel kurul sürecine ilişkin resen iptal hakkı bulunmamaktadır.

2- 05.05.2021 tarihli karar usul ve yasaya aykırı, yetkisiz ve kötü niyetli bir karardır.

3- Karar Yönetim Kurulu'nun liste çıkartabilmesi için alınmış ve bu şekilde tüzüğün 109/2 maddesinde belirtilen ihraç sebeplerini oluşturan bir karardır.

109. MADDE NE DİYOR?

Galatasaray tüzüğünün 109. maddesi 'Üyelikten çıkarma yaptırımı gerektiren eylemler'i kapsarken 109/2'de 'Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem veya eylem veya davranışlarda bulunmak' ifadeleri yer alıyor. Şimdi gözler, ihracı savunan üyelerin dilekçelerine karşılık disiplin kurulunun vereceği karara çevrildi.


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