Galatasaray'da Morutan 11'e dönüyor

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Olimpiu Morutan'ın Lazio maçında ilk 11'de oynatmayı planlıyor.

Haber; Türkiye
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Galatasaray'da Morutan 11'e dönüyor
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06 Aralık 2021 11:11
Galatasasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan formayı unuttu.

Sarı-kırmızılıların son 3 resmî maçına yedek kulübesinde başlayan Rumen oyuncu tekrardan on bire girmek için ekstra çalışmalar yapıyor.

Fatih Terim Cicaldau'nun yokluğunda Lazio karşısında Morutan'ı on birde sahaya sürmeyi planlıyor.




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