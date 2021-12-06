Galatasaray'da Morutan 11'e dönüyor

Galatasasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan formayı unuttu.
Sarı-kırmızılıların son 3 resmî maçına yedek kulübesinde başlayan Rumen oyuncu tekrardan on bire girmek için ekstra çalışmalar yapıyor.
Fatih Terim Cicaldau'nun yokluğunda Lazio karşısında Morutan'ı on birde sahaya sürmeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılıların son 3 resmî maçına yedek kulübesinde başlayan Rumen oyuncu tekrardan on bire girmek için ekstra çalışmalar yapıyor.
Fatih Terim Cicaldau'nun yokluğunda Lazio karşısında Morutan'ı on birde sahaya sürmeyi planlıyor.