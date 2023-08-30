Galatasaray'da Midtsjö'den sonra Oliveira da yol ayrımında

Galatasaray'da Sergio Oliviera'ya ise hem Suudi Arabistan'dan hem de İtalya'dan teklifler var. Bu oyuncuyla da yakın süreçte yolların ayrılması planlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Midtsjö'den sonra Oliveira da yol ayrımında
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30 Ağustos 2023 12:41
Galatasaray'dan Pendikspor'a transferi beklenen Fredrik Midtsjö'nün yanı sıra Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılması gündemde.

Transferin son günlerinde özellikle yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da en az 2 oyuncuyla yolların ayrılması planlanıyordu. Ayrılığa en yakın isimlerden Fredrik Midtsjö'nin yeni rotası belli oldu. Norveçli futbolcu, Süper Lig ekibi Pendikspor'a transfer oldu.

OLIVEIRA DA YOLCU

Galatasaray'da yolların ayrılmasının beklendiği bir isim daha var... Sergio Oliviera'ya ise hem Suudi Arabistan'dan hem de İtalya'dan teklifler var. Bu oyuncuyla da yakın süreçte yolların ayrılması planlanıyor.



GALATASARAY'DA RAKAMLARI

Oliveira'nın Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda 41 maçta sahaya çıka Portekizli futbolcu, 5 gol attı ve 6 asist yaptı.  

 
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