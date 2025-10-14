Galatasaray'da Mauro Icardi'den net mesaj!

Galatasaray 'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesinin son yılına giren Arjantinli futbolcunun adı son günlerde transfer iddialarıyla anılsa da, oyuncunun şu an için hiçbir teklifi değerlendirmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

MASAYA OTURMAYA NİYETİ YOK

32 yaşındaki golcünün, tamamen performansını yükseltmeye ve Galatasaray'daki hedeflere odaklandığı bildirildi. Icardi, kulüpteki geleceği netleşmeden başka bir kulüple masaya oturmayı düşünmüyor.

GALATASARAY YÖNETİMİ BEKLEMEDE

Galatasaray yönetimi ise Icardi ile sezon içerisinde yeni sözleşme görüşmesi yapmayı planlamıyor. Alınan bilgilere göre, yıldız oyuncunun sezon sonundaki performansı beklentileri karşılarsa, kontrat yenileme görüşmeleri yaz döneminde başlayacak.

Yıldız forvet, bu sezon gösterdiği profesyonel tavır ve bireysel çalışmalarıyla teknik heyetin de takdirini kazanmış durumda.