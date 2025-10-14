14 Ekim
Estonya-Moldova
19:00
14 Ekim
Andora-Sırbistan
21:45
14 Ekim
Türkiye-Gürcistan
21:45
14 Ekim
İspanya-Bulgaristan
21:45
14 Ekim
İrlanda-Ermenistan
21:45
14 Ekim
Portekiz-Macaristan
21:45
14 Ekim
İtalya-İsrail
21:45
14 Ekim
Letonya-İngiltere
21:45
14 Ekim
Nijerya-Benin
19:00
14 Ekim
Senegal-Moritanya
22:00
14 Ekim
Fas-Kongo
22:00

Galatasaray'da Mauro Icardi'den net mesaj!

Galatasaray ile sözleşmesinin son yılına giren Mauro Icardi, transfer tekliflerine kapısını kapattı. Arjantinli yıldız, tamamen performansına odaklanırken, yönetim de yeni kontrat için sezon sonunu bekliyor.

calendar 14 Ekim 2025 09:55 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 09:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Mauro Icardi'den net mesaj!
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.
 
Sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesinin son yılına giren Arjantinli futbolcunun adı son günlerde transfer iddialarıyla anılsa da, oyuncunun şu an için hiçbir teklifi değerlendirmeye sıcak bakmadığı öğrenildi.
 
MASAYA OTURMAYA NİYETİ YOK
 
32 yaşındaki golcünün, tamamen performansını yükseltmeye ve Galatasaray'daki hedeflere odaklandığı bildirildi. Icardi, kulüpteki geleceği netleşmeden başka bir kulüple masaya oturmayı düşünmüyor.
 
GALATASARAY YÖNETİMİ BEKLEMEDE
 
Galatasaray yönetimi ise Icardi ile sezon içerisinde yeni sözleşme görüşmesi yapmayı planlamıyor. Alınan bilgilere göre, yıldız oyuncunun sezon sonundaki performansı beklentileri karşılarsa, kontrat yenileme görüşmeleri yaz döneminde başlayacak.
 
Yıldız forvet, bu sezon gösterdiği profesyonel tavır ve bireysel çalışmalarıyla teknik heyetin de takdirini kazanmış durumda.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
