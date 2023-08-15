Galatasaray'da Lucas Torreira kırmızı kart gördü!

Şampiyonlar Ligi'nde Olimpia Ljumlijana ile karşılaşan Galatasaray'a kötü haber.
Sarı kırmızılı takımda sakatlık sonrası formasına kavuşan Uruguaylı oyuncu, 64. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Olimpija Ljubljana'dan Jorge Silva'nın tendonuna doğru yaptığı müdahale sonrası Lucas Torreira, hakem Marco Guida'nın direkt kırmızı kart çıkarması sonucunda takımını 10 kişi bıraktı.
Direkt kırmızı kart gören yıldız oyuncu, Play-Off turunda Molde ile oynanacak mücadelede takımını eksik bırakacak.
Sarı kırmızılı takımda sakatlık sonrası formasına kavuşan Uruguaylı oyuncu, 64. dakikada direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Olimpija Ljubljana'dan Jorge Silva'nın tendonuna doğru yaptığı müdahale sonrası Lucas Torreira, hakem Marco Guida'nın direkt kırmızı kart çıkarması sonucunda takımını 10 kişi bıraktı.
Direkt kırmızı kart gören yıldız oyuncu, Play-Off turunda Molde ile oynanacak mücadelede takımını eksik bırakacak.