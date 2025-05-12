Galatasaray'da kupaya özel prim!

Galatasaray Yönetimi, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Trabzonspor finali öncesi harekete geçti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-kırmızılı yönetim, ligde şampiyonluk primini 10 milyon dolar olarak belirlemişti. Galatasaray idarecileri, Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda da takıma prim verme kararı aldı.
Galatasaraylı futbolcular, çifte kupanın kazanılması durumunda önemli primler kazanacak.
Süper Lig'de hafta sonundaki Kayserispor maçına şampiyonluk için çıkacak Galatasaray, çarşamba günü ise Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Gaziantep'te karşılaşacak.
Sarı-kırmızılı yönetim, ligde şampiyonluk primini 10 milyon dolar olarak belirlemişti. Galatasaray idarecileri, Türkiye Kupası'nın kazanılması durumunda da takıma prim verme kararı aldı.
Galatasaraylı futbolcular, çifte kupanın kazanılması durumunda önemli primler kazanacak.
Süper Lig'de hafta sonundaki Kayserispor maçına şampiyonluk için çıkacak Galatasaray, çarşamba günü ise Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Gaziantep'te karşılaşacak.