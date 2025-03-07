Galatasaray'da kader fikstürü!

Kupada Fenerbahçe ile eşleşen Galatasaray, son derece kritik bir fikstüre girdi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'da kader fikstürü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2025 11:17
Süper Lig'de Kasımpaşa maçıyla birlikte zorlu bir periyoda giren Galatasaray'ın kupadaki Fenerbahçe eşleşmesiyle fikstürü iyice zorlaştı.

Son derece kritik bir deplasman fikstürüne giren Galatasaray, serinin ilk haftasında Kasımpaşa'ya karşı 2 puan kaybetti.

Pazar günü Alanyaspor'a konuk olacak Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte sadece Antalyaspor'u evinde ağırlayacak.

Bu maçın ardından Galatasaray'ı sadece 3 gün içerisinde Beşiktaş (lig) ve Fenerbahçe (kupa) deplasmanları bekliyor. Fenerbahçe derbisi sonrası BAY geçecek olan sarı-kırmızılılar, 13 Nisan haftasında Samsunspor deplasmanıyla zorlu virajı bitirecek.


Tahmin yapacaksınız ve ilk kuponunuzun bedelini ALT SINIR olmadan karşılıyorlar. İlk Kuponunun Tamamı Bizden kampanyası! Bu fırsatı kaçırmayın, son saatler! <<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery