Galatasaray'da kader fikstürü!

Süper Lig'de Kasımpaşa maçıyla birlikte zorlu bir periyoda giren Galatasaray'ın kupadaki Fenerbahçe eşleşmesiyle fikstürü iyice zorlaştı.
Son derece kritik bir deplasman fikstürüne giren Galatasaray, serinin ilk haftasında Kasımpaşa'ya karşı 2 puan kaybetti.
Pazar günü Alanyaspor'a konuk olacak Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte sadece Antalyaspor'u evinde ağırlayacak.
Bu maçın ardından Galatasaray'ı sadece 3 gün içerisinde Beşiktaş (lig) ve Fenerbahçe (kupa) deplasmanları bekliyor. Fenerbahçe derbisi sonrası BAY geçecek olan sarı-kırmızılılar, 13 Nisan haftasında Samsunspor deplasmanıyla zorlu virajı bitirecek.
Son derece kritik bir deplasman fikstürüne giren Galatasaray, serinin ilk haftasında Kasımpaşa'ya karşı 2 puan kaybetti.
Pazar günü Alanyaspor'a konuk olacak Okan Buruk'un ekibi, bu süreçte sadece Antalyaspor'u evinde ağırlayacak.
Bu maçın ardından Galatasaray'ı sadece 3 gün içerisinde Beşiktaş (lig) ve Fenerbahçe (kupa) deplasmanları bekliyor. Fenerbahçe derbisi sonrası BAY geçecek olan sarı-kırmızılılar, 13 Nisan haftasında Samsunspor deplasmanıyla zorlu virajı bitirecek.
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