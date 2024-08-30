Galatasaray'da iki transfer yolda!

Galatasaray, Monaco'dan Ismail Jakobs ve Atletico Madrid'den ayrılan Mario Hermoso transferlerini bitiriyor. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki transfer yolda!
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30 Ağustos 2024 00:53
Son güncelleme 30 Ağustos 2024 01:03
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da transfer konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılılar Derrick Köhn için Werder Bremen ile anlaşma noktasına geldi. Galatasaray, Köhn'ün yerini doldurmak için hemen harekete geçti.

Galatasaray, daha önce de gündeme gelen Ismail Jakobs için Monaco ile görüşmelerine hız verdi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Galatasaray Jakobs'un zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Monaco ile anlaşmaya vardı. Jakobs'un satın alma opsiyonu 10 milyon euro olacak.



STOPERE TAKVİYE YOLDA

Galatasaray, savunmanın göbeğini ise Atletico Madrid'den Mario Hermoso ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun transferinde sona yaklaştı.

Galatasaray, anlaşma sağlanması durumunda Hermoso ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Hermoso'ya maaş artı imza parası olarak yaklaşık 5 milyon euro seviyesinde ödeme yapılacak.

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