Galatasaray'da Gedson gerçekleri

Galatasaray'ın eski yıldızı Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile masaya oturduğu haberleri gündeme gelmişti.
Bu gelişmeler doğrultusunda, Gedson Fernandes ile alakalı tüm gelişmeler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Portekizli orta sahayı transfer listesine dahil etti. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Gedson Fernandes'i beğendiği ve kadroda görmek istediği öğrenildi.
RESMİ GİRİŞİM YOK
Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın şu ana kadar eski futbolcusu veya kulübü Spartak Moskova resmi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.
ALTERNATİF PLAN GEDSON
Galatasaray'ın orta saha transferinde önceliğinin farklı isimler olduğu, listedeki üst sıralarda yer alan adaylardan sonuç alınamaması halinde Gedson Fernandes için somut adımların atılacağı ifade edildi.
Bu gelişmeler doğrultusunda, Gedson Fernandes ile alakalı tüm gelişmeler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Portekizli orta sahayı transfer listesine dahil etti. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Gedson Fernandes'i beğendiği ve kadroda görmek istediği öğrenildi.
RESMİ GİRİŞİM YOK
Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın şu ana kadar eski futbolcusu veya kulübü Spartak Moskova resmi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.
ALTERNATİF PLAN GEDSON
Galatasaray'ın orta saha transferinde önceliğinin farklı isimler olduğu, listedeki üst sıralarda yer alan adaylardan sonuç alınamaması halinde Gedson Fernandes için somut adımların atılacağı ifade edildi.