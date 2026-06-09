Galatasaray'da Gedson gerçekleri

Cimbom, Gedson için henüz resmi bir girişim yapmadı. Okan Buruk'un beğendiği Portekizli orta saha için, Sarı-Kırmızılılar'ın öncelikli hedeflerinden sonuç alınamaması halinde temasa geçilecek.

calendar 09 Haziran 2026 09:04
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Galatasaray'da Gedson gerçekleri
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Galatasaray'ın eski yıldızı Gedson Fernandes için Spartak Moskova ile masaya oturduğu haberleri gündeme gelmişti.

Bu gelişmeler doğrultusunda, Gedson Fernandes ile alakalı tüm gelişmeler ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Galatasaray yönetimi, Portekizli orta sahayı transfer listesine dahil etti. Teknik Direktör Okan Buruk'un da Gedson Fernandes'i beğendiği ve kadroda görmek istediği öğrenildi.

RESMİ GİRİŞİM YOK

Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın şu ana kadar eski futbolcusu veya kulübü Spartak Moskova resmi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

ALTERNATİF PLAN GEDSON

Galatasaray'ın orta saha transferinde önceliğinin farklı isimler olduğu, listedeki üst sıralarda yer alan adaylardan sonuç alınamaması halinde Gedson Fernandes için somut adımların atılacağı ifade edildi.

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