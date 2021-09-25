Galatasaray'da ocak ayında gençlik aşısına devam edileceği hem Başkan Burak Elmas hem de Teknik Direktör Fatih Terim tarafından açıklanmıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, forvet bölgesine yeni bir ismi gündemine aldı.
Kopenhag'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor Jonas Wind'in durumu araştırılmaya başlandı. Sezon başında Victor Nelsson'u aynı takımdan kadroya katan sarı-kırmızılı yetkililer, Kopenhag kulübüyle kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Wind'in bonservisi 5 milyon Euro olarak gözüküyor.
BU SEZON 15 MAÇ 7 GOL 4 ASİST
Futbola Kopenhag altyapısında başlayan Wind, Şubat 2018'den bu yana A takım forması giyiyor. Bu sezon Danimarka ekibinde 15 maça çıkan Wind, 7 gol atarken 4 de asist yaptı.
Wind toplamda ise 101 maçta 42 gol, 23 asistle oynamayı başardı. A Milli Takım formasını da 7 Ekim 2020'den beri giyen Jonas Wind, 12 müsabakaya çıkarken 4 kez fileleri sarsmayı başardı.
HAVA TOPLARI ONDAN SORULUR
1.90 boyundaki Jonas Wind attığı kafa golleri ve güçlü penaltı vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 7 kez fileleri sarsan Wind, bunların ikisini penaltıdan, ikisini kafa vuruşuyla kaydetti. İki golü sağ ayağıyla atan 22 yaşındaki santrfor, bir golü ise sol ayağıyla kaydetmeyi başardı.
Kopenhag'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor Jonas Wind'in durumu araştırılmaya başlandı. Sezon başında Victor Nelsson'u aynı takımdan kadroya katan sarı-kırmızılı yetkililer, Kopenhag kulübüyle kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Wind'in bonservisi 5 milyon Euro olarak gözüküyor.
BU SEZON 15 MAÇ 7 GOL 4 ASİST
Futbola Kopenhag altyapısında başlayan Wind, Şubat 2018'den bu yana A takım forması giyiyor. Bu sezon Danimarka ekibinde 15 maça çıkan Wind, 7 gol atarken 4 de asist yaptı.
Wind toplamda ise 101 maçta 42 gol, 23 asistle oynamayı başardı. A Milli Takım formasını da 7 Ekim 2020'den beri giyen Jonas Wind, 12 müsabakaya çıkarken 4 kez fileleri sarsmayı başardı.
HAVA TOPLARI ONDAN SORULUR
1.90 boyundaki Jonas Wind attığı kafa golleri ve güçlü penaltı vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 7 kez fileleri sarsan Wind, bunların ikisini penaltıdan, ikisini kafa vuruşuyla kaydetti. İki golü sağ ayağıyla atan 22 yaşındaki santrfor, bir golü ise sol ayağıyla kaydetmeyi başardı.