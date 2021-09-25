Galatasaray'da ocak ayında gençlik aşısına devam edileceği hem Başkan Burak Elmas hem de Teknik Direktör Fatih Terim tarafından açıklanmıştı. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, forvet bölgesine yeni bir ismi gündemine aldı.



Kopenhag'da forma giyen 23 yaşındaki santrfor Jonas Wind'in durumu araştırılmaya başlandı. Sezon başında Victor Nelsson'u aynı takımdan kadroya katan sarı-kırmızılı yetkililer, Kopenhag kulübüyle kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmeye çalışacak. Wind'in bonservisi 5 milyon Euro olarak gözüküyor.



BU SEZON 15 MAÇ 7 GOL 4 ASİST



Futbola Kopenhag altyapısında başlayan Wind, Şubat 2018'den bu yana A takım forması giyiyor. Bu sezon Danimarka ekibinde 15 maça çıkan Wind, 7 gol atarken 4 de asist yaptı.



Wind toplamda ise 101 maçta 42 gol, 23 asistle oynamayı başardı. A Milli Takım formasını da 7 Ekim 2020'den beri giyen Jonas Wind, 12 müsabakaya çıkarken 4 kez fileleri sarsmayı başardı.



HAVA TOPLARI ONDAN SORULUR



1.90 boyundaki Jonas Wind attığı kafa golleri ve güçlü penaltı vuruşlarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 7 kez fileleri sarsan Wind, bunların ikisini penaltıdan, ikisini kafa vuruşuyla kaydetti. İki golü sağ ayağıyla atan 22 yaşındaki santrfor, bir golü ise sol ayağıyla kaydetmeyi başardı.



