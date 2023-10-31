Galatasaray'da fikstür avantajı!

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 9 galibiyet, 1 de beraberlik elde eden ve henüz yenilgi almayan Galatasaray, fikstür avantajını hissedeceği bir döneme giriş yapmaya hazırlanıyor.
Kasım ve Aralık aylarının yanı sıra ocak ayının başını kapsayan süreçte Okan Buruk yönetimindeki Aslan, çıkacağı 10 karşılaşmanın 8'ini İstanbul'da yapacak.
Ayrıca kendi evi olan Rams Park'ta 6 maça çıkacak olan G.Saray, bu süreçte Kasımpaşa, Alanya, Adana Demir, Karagümrük, Konya ve Kayseri'yi konuk edecek.
Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Cimbom'un Pendik ve Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaların da İstanbul'da olduğu düşünüldüğünde, bu durumun Sarı-Kırmızılılar'a pozitif şekilde yansıyabileceği öngörülüyor. Öte yandan Cimbom, Hatayspor ve Sivasspor ile de deplasmanda karşılaşacak.
Kasım ve Aralık aylarının yanı sıra ocak ayının başını kapsayan süreçte Okan Buruk yönetimindeki Aslan, çıkacağı 10 karşılaşmanın 8'ini İstanbul'da yapacak.
Ayrıca kendi evi olan Rams Park'ta 6 maça çıkacak olan G.Saray, bu süreçte Kasımpaşa, Alanya, Adana Demir, Karagümrük, Konya ve Kayseri'yi konuk edecek.
Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Cimbom'un Pendik ve Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaların da İstanbul'da olduğu düşünüldüğünde, bu durumun Sarı-Kırmızılılar'a pozitif şekilde yansıyabileceği öngörülüyor. Öte yandan Cimbom, Hatayspor ve Sivasspor ile de deplasmanda karşılaşacak.