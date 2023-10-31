Galatasaray'da fikstür avantajı!

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın önündeki 10 maçın 8'ini İstanbul'da oynayacak olması dikkati çekiyor. Fikstür avantajını elinde bulunduran Cimbom, bu karşılaşmalardan 6'sını da Rams Park'ta yapacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da fikstür avantajı!
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31 Ekim 2023 09:22
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 10 maçta 9 galibiyet, 1 de beraberlik elde eden ve henüz yenilgi almayan Galatasaray, fikstür avantajını hissedeceği bir döneme giriş yapmaya hazırlanıyor.

Kasım ve Aralık aylarının yanı sıra ocak ayının başını kapsayan süreçte Okan Buruk yönetimindeki Aslan, çıkacağı 10 karşılaşmanın 8'ini İstanbul'da yapacak.

Ayrıca kendi evi olan Rams Park'ta 6 maça çıkacak olan G.Saray, bu süreçte Kasımpaşa, Alanya, Adana Demir, Karagümrük, Konya ve Kayseri'yi konuk edecek.

Bu sezon şampiyonluk hedefleyen Cimbom'un Pendik ve Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaların da İstanbul'da olduğu düşünüldüğünde, bu durumun Sarı-Kırmızılılar'a pozitif şekilde yansıyabileceği öngörülüyor. Öte yandan Cimbom, Hatayspor ve Sivasspor ile de deplasmanda karşılaşacak. 



 
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