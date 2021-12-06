Galatasaray'da Fatih Terim'den ceza idmanı!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'deki Altay beraberliğinin ardından pazar gününe ceza idmanı koydu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Fatih Terim'den ceza idmanı!
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06 Aralık 2021 10:48
Lazio maçı için çarşamba günü İtalya'nın yolunu tutacak Galatasaray'da pazar günü takıma izin verilmesi planlanmıştı. Ancak 2-2'lik Altay beraberliği Florya'da şok etkisi yarattı ve Fatih Terim tarafından oyunculara pazar günü ceza idmanı koyuldu.

Sarı-kırmızılı oyuncular pazar günü moralsiz olarak tesise gelip rejenerasyon çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanda ise kimsenin ağzını bıçak açmadı.


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