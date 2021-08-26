Galatasaray'da "Falcao fiyatına" 9 transfer!

Kadrosunda büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray, 9. transferini de açıkladı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da 'Falcao fiyatına' 9 transfer!
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26 Ağustos 2021 09:28
Büyük bir değişim operasyonu başlatan Galatasaray şu ana kadar tam 9 transfer hamlesi yaptı. Sarı-Kırmızılılar bu transferler için yaklaşık 25 milyon Euro'luk bonservis yükünün altına girdi. Ancak yönetim takımın maaş bütçesini fazlasıyla aşağıya çekti. Transfer edilen 9 futbolcunun toplam yıllık maaşları sadece 6.7 milyon Euro oldu. Bu para, gözden çıkarılan Falcao'nun 1 yıllık maliyetine denk geliyor.

EN YÜKSEK ÜCRET VAN AANHOLT'A
Yeni transferler içinde en yüksek maaşı 1.7 milyon Euro ile Patrick van Aanholt alacak. Cicaldau ve Victor Nelsson ise 900 bin Euro garanti ücret kazanacak. Son transfer Morutan'a 600 bin Euro, Sacha Boey'e ise 400 bin Euro maaş verilecek. Aytaç Kara, Alpaslan ve Berkan Kutlu ise maaşlarını Türk Lirası üzerinden alacak.

DÜŞÜK MAAŞ POLİTİKASI SÜRECEK
Şu ana kadar yapılan 9 transferin 6.7 milyon Euro'luk toplam maaş yüküne karşın, takımdan gönderilmesi için büyük çaba harcanan Radamel Falcao'ya bonuslarla beraber yılda yaklaşık 6 milyon Euro ödeniyor. Galatasaray yönetimi bundan sonra yapacağı transfer hamlelerinde de düşüm maaş politikasını sürdürecek.


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