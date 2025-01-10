Galatasaray'da Eren Elmalı transferi için geri sayım!

Eren Elmalı artık Aslan olmak için gün sayıyor. Başkan Dursun Özbek'in bizzat devreye girmesiyle işi bitiren Sarı-Kırmızılılar, görüşmeleri resmiyete dökmeye hazırlanıyor.
24 yaşındaki futbolcunun temsilcisi de dün Trabzon'a giderek kulüp yönetimiyle son kez masaya oturdu. Bordo-Mavili ekibin Alanyaspor'la oynadığı kupa maçının kadrosuna da alınmayan Eren, menajerinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Galatasaray bu transfer için Trabzonspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Milli futbolcuya ise senelik yaklaşık 1 milyon Euro'luk maaş verilecek.
DEVAMI DA GELECEK
Galatasaray'ın yerli takviyesi operasyonu Eren Elmalı ile sınırlı kalmayacak. Özellikle Başakşehir'le oynanan kupa maçında yedek oyuncuların performansından hiç memnun kalmayan Okan Buruk, en az 3-4 oyuncunun değiştirilmesini ve Türk oyuncuların kalitesinin artırılmasını talep etti.
Sarı-Kırmızılılar hem Süper Lig'den hem de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türk takviyesi yapmaya çalışacak. Mevcut kadroda verim alınamayan isimlerle de yollar ya kiralık ya da doğrudan satış yoluyla ayrılacak.
24 yaşındaki futbolcunun temsilcisi de dün Trabzon'a giderek kulüp yönetimiyle son kez masaya oturdu. Bordo-Mavili ekibin Alanyaspor'la oynadığı kupa maçının kadrosuna da alınmayan Eren, menajerinden gelecek müjdeli haberi bekliyor. Galatasaray bu transfer için Trabzonspor'a 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Milli futbolcuya ise senelik yaklaşık 1 milyon Euro'luk maaş verilecek.
DEVAMI DA GELECEK
Galatasaray'ın yerli takviyesi operasyonu Eren Elmalı ile sınırlı kalmayacak. Özellikle Başakşehir'le oynanan kupa maçında yedek oyuncuların performansından hiç memnun kalmayan Okan Buruk, en az 3-4 oyuncunun değiştirilmesini ve Türk oyuncuların kalitesinin artırılmasını talep etti.
Sarı-Kırmızılılar hem Süper Lig'den hem de Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türk takviyesi yapmaya çalışacak. Mevcut kadroda verim alınamayan isimlerle de yollar ya kiralık ya da doğrudan satış yoluyla ayrılacak.