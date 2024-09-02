Galatasaray'da Doue vakası: Hermoso

Galatasaray'da sağ bek için anlaşmaya varılan ve imza aşamasına getirilen Guela Doue, Strasbourg'un yolunu tutmuştu. Şimdi de el sıkışılan Mario Hermoso, Roma'ya imza atmak üzere. Üst üste iki transferin son anda yatması ise taraftarın tepkisini çekti.
STRASBOURG'A İMZA ATTI
Sarı-kırmızılılar, bu transfer dönemde iki isimle taraftarın tepkisini çekti. Aslan'ın sağ beke mutlaka bir oyuncu alması bekleniyordu. Yaz transfer döneminde açıldığından beri imza aşamasına en yaklaşılan isim Guela Doue olmuştu.
O dönem Rennes forması giyen Fildişili savunmacı ile sıkışılmış ve imza için son aşamaya gelinmişti. Ancak transfer son anda yattı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg, 21 yaşındaki oyuncuyu 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. Sonrasında ise takviye beklenen bölgelerden biri stoperdi.
ROMA'YA GİTTİ
İspanyol ekibi Atletico Madrid ile kontratı sona eren ve boşa çıkan Mario Hermoso ile kısa sürede büyük yol katedilmişti. İspanyol oyuncunun İstanbul'a geleceği tarih dahi konuşuluyordu. Ancak 29 yaşındaki oyuncu için son anda İtalyan ekibi Roma devreye girdi. Çizme ekibi, İspanyol oyuncu ile el sıkıştı. Hermoso'nun, Galatasaray'dan alacağı ücretten daha az bir miktara Roma'ya imzası bekleniyor.
STRASBOURG'A İMZA ATTI
Sarı-kırmızılılar, bu transfer dönemde iki isimle taraftarın tepkisini çekti. Aslan'ın sağ beke mutlaka bir oyuncu alması bekleniyordu. Yaz transfer döneminde açıldığından beri imza aşamasına en yaklaşılan isim Guela Doue olmuştu.
O dönem Rennes forması giyen Fildişili savunmacı ile sıkışılmış ve imza için son aşamaya gelinmişti. Ancak transfer son anda yattı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Strasbourg, 21 yaşındaki oyuncuyu 6 milyon Euro bedelle kadrosuna kattı. Sonrasında ise takviye beklenen bölgelerden biri stoperdi.
ROMA'YA GİTTİ
İspanyol ekibi Atletico Madrid ile kontratı sona eren ve boşa çıkan Mario Hermoso ile kısa sürede büyük yol katedilmişti. İspanyol oyuncunun İstanbul'a geleceği tarih dahi konuşuluyordu. Ancak 29 yaşındaki oyuncu için son anda İtalyan ekibi Roma devreye girdi. Çizme ekibi, İspanyol oyuncu ile el sıkıştı. Hermoso'nun, Galatasaray'dan alacağı ücretten daha az bir miktara Roma'ya imzası bekleniyor.