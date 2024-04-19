Galatasaray'da dikkat çeken davet

Galatasaray camiası Rezan Epözdemir'in davetinde buluştu. Galatasaray'ın önde gelen sivil toplum örgütü başkanları, iş insanları, akademisyenleri ve kanaat önderleri; Galatasaray eski başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in evinde verdiği davette bir araya geldi.

, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray'da dikkat çeken davet
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19 Nisan 2024 07:27
Son güncelleme 19 Nisan 2024 07:28
Galatasaray camiası Rezan Epözdemir'in davetinde buluştu.

50'ye yakın davetlinin katıldığı yemekte katılımcılar tarafından Galatasaray'ın bugünü ve geleceği hakkında fikir alışverişinde bulunulduğu, Galatasaray'ın hak ve menfaatlerini korumak için alınması gereken aksiyonların konuşulduğu öğrenildi.

G.SARAY'IN ÖNEMLİ AKTÖRLERİ BİR ARADA

Davete, GSK Yardımlaşma ve Dayanışma Sandığı Başkanı Oral Yılmaz, Galatasaray Düşünce Derneği Başkanı Cüneyt Öztürk, 1905 Galatasaray Kültür Sanat Derneği Başkanı Cevat Genç, Divan Kurulu Saymanı Nilüfer Sanvar, Galatasaray Eski Genel Sekreteri Köksal Ünlü, Galatasaray Eski İkinci Başkanı Işın Çelebi, Galatasaraylı akademisyenler Süheyl Batum, Mustafa Çetiner'in yanı sıra Mehmet Can, Özen Kuzu, Saruhan Saraylı, Hasan Adalı, Cenk Eyüboğlu gibi iş insanları; finans uzmanı Mert Yılmaz, eski futbolcu/antrenörler Ümit Davala ile Hasan Şaş'ın olduğu 50'ye yakın Galatasaray'da etkin isim katıldı.

"HEP BİRLİKTE GALATASARAY'IZ!"

Ünlü hukukçu Rezan Epözdemir tarafından davetten "Hep birlikte Galatasaray'ız!" söylemiyle paylaşılan fotoğrafta camianın kenetlenmesi için birlik ve beraberlik vurgusu yapılması da sosyal medyada karşılık bularak yüzlerce beğeni ve yorum aldı.

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