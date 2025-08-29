29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Galatasaray'da Cuesta sağlık kontrolü için gidiyor

Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında Genk'ten 8 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Carlos Cuesta, Brezilya yolcusu. Kolombiyalı stoper, Vasco de Gama için sağlık kontrollerinden geçmek üzere Rio de Janeiro'ya gitti.

calendar 29 Ağustos 2025 15:32 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025 15:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'da Cuesta sağlık kontrolü için gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da savunma hattında beklenen bir ayrılık yaşanmak üzere. 
 
ESPN Brezilya'nın haberine göre, Galatasaray'ın Genk'ten transfer ettiği 26 yaşındaki stoper Carlos Cuesta, Vasco de Gama'ya kiralanıyor.
 
Brezilya temsilcisi, Cuesta için Galatasaray'a 700 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca şartlara bağlı 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.
 
SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN BREZİLYA'DA 
 
Cuesta'nın transferi resmiyet kazanmak üzere. Genç savunmacı, sağlık kontrollerinden geçmek ve son detayları tamamlamak üzere Rio de Janeiro'ya gitti.
 
G.SARAY'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
 
Carlos Cuesta, Galatasaray'da beklenen seviyeye ulaşamamış ve savunmada rotasyon oyuncusu olarak kalmıştı.
 
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.