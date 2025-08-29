Galatasaray'da Cuesta sağlık kontrolü için gidiyor

Galatasaray 'da savunma hattında beklenen bir ayrılık yaşanmak üzere.

ESPN Brezilya'nın haberine göre, Galatasaray'ın Genk'ten transfer ettiği 26 yaşındaki stoper Carlos Cuesta, Vasco de Gama'ya kiralanıyor.

Brezilya temsilcisi, Cuesta için Galatasaray'a 700 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca şartlara bağlı 6 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu da bulunuyor.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN BREZİLYA'DA

Cuesta'nın transferi resmiyet kazanmak üzere. Genç savunmacı, sağlık kontrollerinden geçmek ve son detayları tamamlamak üzere Rio de Janeiro'ya gitti.

G.SARAY'DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Carlos Cuesta, Galatasaray'da beklenen seviyeye ulaşamamış ve savunmada rotasyon oyuncusu olarak kalmıştı.