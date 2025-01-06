Galatasaray'da bek transferi rafa kalktı!

Galatasaray'da ara transfer reçetesi yeniden güncellendi.
Teknik direktör Okan Buruk, öncelikli olarak belirlediği listeden 'bek' takviyesini çıkardı.
Bir stoper ve bir kanat-forvet hamlesini 'olmazsa olmaz' olarak nitelendiren Okan Buruk, bir de merkez orta saha takviyesini talep etti. Sarı kırmızılılarda öncelik ise şu anda Georges Mikautadze olarak dikkat çekiyor.
GALATASARAY'IN YENİ TEKLİFİ
Lyon Kulübü 25 milyon euro bonservis bedeli talebinde ısrar ediyor. Son olarak önerilen 21 milyon euro'luk teklif ise revize edilerek bonuslarla birlikte 23 milyon euro'ya çıkarılacak.
Sarı-kırmızılıların stoper takviyesinde ise ilk sırada Paris Saint-Germain'dan Milan Skriniar yer alıyor.
Teknik direktör Okan Buruk, öncelikli olarak belirlediği listeden 'bek' takviyesini çıkardı.
Bir stoper ve bir kanat-forvet hamlesini 'olmazsa olmaz' olarak nitelendiren Okan Buruk, bir de merkez orta saha takviyesini talep etti. Sarı kırmızılılarda öncelik ise şu anda Georges Mikautadze olarak dikkat çekiyor.
GALATASARAY'IN YENİ TEKLİFİ
Lyon Kulübü 25 milyon euro bonservis bedeli talebinde ısrar ediyor. Son olarak önerilen 21 milyon euro'luk teklif ise revize edilerek bonuslarla birlikte 23 milyon euro'ya çıkarılacak.
Sarı-kırmızılıların stoper takviyesinde ise ilk sırada Paris Saint-Germain'dan Milan Skriniar yer alıyor.