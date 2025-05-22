Galatasaray'da Abdülkerim'e 90 Milyon TL

Galatasaray'da şampiyonluğun büyük pay sahibi olan isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı için gerçek ortaya çıktı.
Üçsene önce Fenerbahçe ile pazarlığa oturan Abdülkerim Bardakcı'ya sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan "Sen 1 milyon Euro (o dönemki kurla 17 milyon TL) eder misin?" çıkışı gelmişti. Bu cevap sonrasında Galatasaray'ın yolunu tutan Abdülkerim, üç sezon boyunca sergilediği performansla Ali Koç'u pişman etti.
Sarı-kırmızılı yönetim de milli stoperi yeni sezonda ücretini 90 milyon TL'ye çıkartarak ödüllendirdi. Abdülkerim hem fiyatını katladı hem de kupa üstüne kupa kaldırdı.
Üçsene önce Fenerbahçe ile pazarlığa oturan Abdülkerim Bardakcı'ya sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan "Sen 1 milyon Euro (o dönemki kurla 17 milyon TL) eder misin?" çıkışı gelmişti. Bu cevap sonrasında Galatasaray'ın yolunu tutan Abdülkerim, üç sezon boyunca sergilediği performansla Ali Koç'u pişman etti.
Sarı-kırmızılı yönetim de milli stoperi yeni sezonda ücretini 90 milyon TL'ye çıkartarak ödüllendirdi. Abdülkerim hem fiyatını katladı hem de kupa üstüne kupa kaldırdı.
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