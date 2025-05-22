21 Mayıs
Tottenham-M. United
1-0
21 Mayıs
Juve Stabia-Cremonese
2-1
21 Mayıs
PK-35-JaePS
1-0
21 Mayıs
TPS-FC Lahti
2-2
21 Mayıs
Metz-Reims
1-1
21 Mayıs
Oergryte FF-Sandvikens IF
4-0
21 Mayıs
Lillestroem-Fredrikstad
4-2
21 Mayıs
FC Dordrecht-Willem
2-1

Galatasaray'da Abdülkerim'e 90 Milyon TL

Galatasaray Yönetimi, Abdülkerim Bardakcı'nın yeni sezonda ücretini 90 milyon TL'ye çıkartarak milli oyuncuyu ödüllendirdi.

calendar 22 Mayıs 2025 07:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Abdülkerim'e 90 Milyon TL
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'da şampiyonluğun büyük pay sahibi olan isimlerinden biri olan Abdülkerim Bardakcı için gerçek ortaya çıktı.

Üçsene önce Fenerbahçe ile pazarlığa oturan Abdülkerim Bardakcı'ya sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç'tan "Sen 1 milyon Euro (o dönemki kurla 17 milyon TL) eder misin?" çıkışı gelmişti. Bu cevap sonrasında Galatasaray'ın yolunu tutan Abdülkerim, üç sezon boyunca sergilediği performansla Ali Koç'u pişman etti.

Sarı-kırmızılı yönetim de milli stoperi yeni sezonda ücretini 90 milyon TL'ye çıkartarak ödüllendirdi. Abdülkerim hem fiyatını katladı hem de kupa üstüne kupa kaldırdı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.