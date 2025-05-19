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Galatasaray'da 5. yıldızın gol kralları!

Trendyol Süper Lig'de sezonun şampiyonu olan Galatasaray, armasına 5. yıldızı takan ilk kulüp oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte kazandığı son 5 şampiyonluğun dördünde, gol kralı çıkardı.

calendar 19 Mayıs 2025 12:43
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 5. yıldızın gol kralları!
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu bitime 2 hafta kala Galatasaray oldu.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızı armasına takan ilk kulüp ünvanını kazandı.

GOL KRALLARI GALATASARAY'DAN

5. yıldızın kazanıldığı son 5 şampiyonluğun 4'ünde ise ise gol kralı Galatasaray'dan çıktı.

Sarı-kırmızılılarda bu sezonun flaş ismi Victor Osimhen, ligin bitimine 2 hafta kala Osimhen en yakın rakibi Krzysztof Piatek'e 4 gol fark attı.

26 yaşındaki yıldız zirvede tamamlaması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir Nijeryalı oyuncu gol kralı olmuş olacak.

GOL KRALLARI

İşte Galatasaray'ın zirvede tamamladığı son 5 sezon ve gol kralları...

2017-2018: 21. ŞAMPİYONLUK

Bafetimbi Gomis: 33 maç - 29 gol (Gol kralı)

2018-2019: 22. ŞAMPİYONLUK

Mbaye Diagne: 29 maç - 30 gol (Gol kralı)

*Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edildi.

2022-2023: 23. ŞAMPİYONLUK

Mauro Icardi: 24 maç - 22 gol (Gol kralı Enner Valencia)

2023-2024: 24. ŞAMPİYONLUK

Mauro Icardi: 34 maç - 25 gol (Gol kralı)

2024-2025: 25. ŞAMPİYONLUK

Victor Osimhen: 29 maç - 25 gol* (Gol kralı)

*Ligde 2 hafta daha oynanacaktır.


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