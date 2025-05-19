Galatasaray'da 5. yıldızın gol kralları!

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu bitime 2 hafta kala Galatasaray oldu.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızı armasına takan ilk kulüp ünvanını kazandı.
GOL KRALLARI GALATASARAY'DAN
5. yıldızın kazanıldığı son 5 şampiyonluğun 4'ünde ise ise gol kralı Galatasaray'dan çıktı.
Sarı-kırmızılılarda bu sezonun flaş ismi Victor Osimhen, ligin bitimine 2 hafta kala Osimhen en yakın rakibi Krzysztof Piatek'e 4 gol fark attı.
26 yaşındaki yıldız zirvede tamamlaması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir Nijeryalı oyuncu gol kralı olmuş olacak.
GOL KRALLARI
İşte Galatasaray'ın zirvede tamamladığı son 5 sezon ve gol kralları...
2017-2018: 21. ŞAMPİYONLUK
Bafetimbi Gomis: 33 maç - 29 gol (Gol kralı)
2018-2019: 22. ŞAMPİYONLUK
Mbaye Diagne: 29 maç - 30 gol (Gol kralı)
*Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edildi.
2022-2023: 23. ŞAMPİYONLUK
Mauro Icardi: 24 maç - 22 gol (Gol kralı Enner Valencia)
2023-2024: 24. ŞAMPİYONLUK
Mauro Icardi: 34 maç - 25 gol (Gol kralı)
2024-2025: 25. ŞAMPİYONLUK
Victor Osimhen: 29 maç - 25 gol* (Gol kralı)
*Ligde 2 hafta daha oynanacaktır.
Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu elde ederek 5. yıldızı armasına takan ilk kulüp ünvanını kazandı.
GOL KRALLARI GALATASARAY'DAN
5. yıldızın kazanıldığı son 5 şampiyonluğun 4'ünde ise ise gol kralı Galatasaray'dan çıktı.
Sarı-kırmızılılarda bu sezonun flaş ismi Victor Osimhen, ligin bitimine 2 hafta kala Osimhen en yakın rakibi Krzysztof Piatek'e 4 gol fark attı.
26 yaşındaki yıldız zirvede tamamlaması halinde Süper Lig tarihinde ilk kez bir Nijeryalı oyuncu gol kralı olmuş olacak.
GOL KRALLARI
İşte Galatasaray'ın zirvede tamamladığı son 5 sezon ve gol kralları...
2017-2018: 21. ŞAMPİYONLUK
Bafetimbi Gomis: 33 maç - 29 gol (Gol kralı)
2018-2019: 22. ŞAMPİYONLUK
Mbaye Diagne: 29 maç - 30 gol (Gol kralı)
*Devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edildi.
2022-2023: 23. ŞAMPİYONLUK
Mauro Icardi: 24 maç - 22 gol (Gol kralı Enner Valencia)
2023-2024: 24. ŞAMPİYONLUK
Mauro Icardi: 34 maç - 25 gol (Gol kralı)
2024-2025: 25. ŞAMPİYONLUK
Victor Osimhen: 29 maç - 25 gol* (Gol kralı)
*Ligde 2 hafta daha oynanacaktır.
>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....