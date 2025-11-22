Galatasaray'da 3 kayıp daha!

Galatasaray'da sakatlık kabusu Gençlerbirliği maçında da devam etti.
Victor Osimhen, Yunus Akgün, Ismail Jakobs gibi önemli isimlerini sakatlıkları nedeniyle kullanamayan Galatasaray'da Mario Lemina ve Wilfried Singo da Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıktı.
İki futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından sakatlıklar için konuştu.
Okan Buruk, "Dönecek oyunculara bakacağız. 3 gün sonra oynayacağız. İlkay'ı 30-40 dakika gibi düşündüm. İlk değişiklikte Lemina'nın çıkması gerektiğinde İlkay'ı atmak istemedim. Sakatlık korkusu yaşadık. Oluyor, futbolda bunlar var. Önemli olan sahadaki birliktelik. Maçın başından sonuna oyuncularım bunu gösterdi. Kim olmazsa olmasın, olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele ettik. 11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız. Biz hem salı hem pazar günü en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Futbolun içinde var. Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper düşünüyordum. Sakatlıktan çıktı, sağ bekte gidip gelmek daha zor oluyor. Bugün de o koşuları gösterdi. Stoperde, sağ bek gibi sürat, devamlılık, ani sprintler yok. Singo'nun durumu kötü gözüküyor. Lemina'da ufak tefek bu tür ağrılar oluyor. Durumuna bakacağız. İnşallah salıya yetiştiririz." dedi.
Mario Lemina ise maçtan sonra, "Şampiyonlar Ligi'ne hazırım. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.
FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK!
Galatasaray'da Roland Sallai de Gençlerbirliği maçının uzatma dakikalarında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Macar futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.
TORREIRA'DA KORKULAN OLMADI
Gençlerbirliği maçına kart sınırında çıkan Lucas Torreira ise 80. dakikada sahada kaldığı maçta kart görmedi. Torreira, gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.
GALATASARAY'DA EKSİK RAPORU
Metehan Baltacı: Bahis nedeniyle hak mahrumiyeti cezası
Eren Elmalı: Bahis nedeniyle hak mahrumiyeti cezası
Victor Osimhen: Sakatlık
Wilfred Singo: Sakatlık
Mario Lemina: Sakatlık
Kaan Ayhan: Sakatlık
Berkan Kutlu: Sakatlık
Yunus Akgün: Sakatlık
Ismail Jakobs: Sakatlık
Roland Sallai: Kırmızı kart cezalısı
