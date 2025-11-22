Galatasaray'da 3 kayıp daha!

22 Kasım
Galatasaray-Gençlerbirliği
3-2
22 Kasım
Kayserispor-Gaziantep FK
0-3
22 Kasım
Thun-Lugano
0-188'
22 Kasım
Charlton Athletic-Southampton
1-5
22 Kasım
Bristol City-Swansea City
3-0
22 Kasım
Kazan-FK Akhmat
1-0
22 Kasım
Torpedo Moscow-Baltika
0-0IPT
22 Kasım
S. Moskova-CSKA Moskova
1-0
22 Kasım
FC Orenburg-Baltika
0-0
22 Kasım
FC Luzern-Servette
2-2
22 Kasım
Birmingham City-Norwich City
4-1
22 Kasım
Young Boys-Winterthur
5-0
22 Kasım
Hartberg-Ried
2-0
22 Kasım
BW Linz-Austria Wien
2-3
22 Kasım
Altach-Wolfsberger AC
3-1
22 Kasım
Club Brugge-Sporting Charleroi
1-073'
22 Kasım
Westerlo-Gent
0-0
22 Kasım
Coventry City-West Bromwich
3-2
22 Kasım
Ipswich Town-Wrexham
0-0
22 Kasım
Derby County-Watford
2-3
22 Kasım
Bolton Wanderers-Bradford City
0-0
22 Kasım
Wycombe Wanderers-Lincoln City
3-2
22 Kasım
Stevenage-Doncaster Rovers
0-0
22 Kasım
Reading-Rotherham United
1-1
22 Kasım
Northampton Town-Cardiff City
1-3
22 Kasım
Mansfield Town-Huddersfield
1-3
22 Kasım
Leyton Orient-Blackpool
1-1
22 Kasım
Barnsley-Luton Town
5-0
22 Kasım
Darmstadt-Greuther Fürth
4-279'
22 Kasım
AFC Wimbledon-Wigan Athletic
1-2
22 Kasım
Port Vale-Plymouth Argyle
0-1
22 Kasım
Exeter City-Burton Albion
0-0ERT
22 Kasım
QPR-Hull City
3-2
22 Kasım
Portsmouth-Millwall
3-1
22 Kasım
Oxford United-Middlesbrough
1-1
22 Kasım
Leicester City-Stoke City
2-1
22 Kasım
Union St.Gilloise-Cercle Brugge
2-0
22 Kasım
Paderborn-Hannover 96
0-2
22 Kasım
Preussen Muenster-Schalke 04
0-0
22 Kasım
Wolfsburg-Leverkusen
1-3
22 Kasım
Liverpool-N. Forest
0-3
22 Kasım
Fulham-Sunderland
1-0
22 Kasım
Brighton-Brentford
2-1
22 Kasım
Bournemouth-West Ham United
2-2
22 Kasım
Burnley-Chelsea
0-2
22 Kasım
FC Köln-E. Frankfurt
3-4
22 Kasım
FC Heidenheim-Mönchengladbach
0-3
22 Kasım
Newcastle-M.City
2-1
22 Kasım
B. Dortmund-VfB Stuttgart
3-3
22 Kasım
Bayern Munih-Freiburg
6-2
22 Kasım
Augsburg-Hamburger SV
1-0
22 Kasım
İstanbulspor-Sakaryaspor
3-3
22 Kasım
Boluspor-Amed Sportif
4-1
22 Kasım
Hatayspor-Pendikspor
0-1
22 Kasım
Bandırmaspor-Arca Çorum FK
1-0
22 Kasım
Wolves-C.Palace
0-2
22 Kasım
Alaves-Celta Vigo
0-1
22 Kasım
Eyüpspor-Karagümrük
1-1
22 Kasım
PSG-Le Havre
1-054'
22 Kasım
Fortuna Düsseldorf-Magdeburg
2-1
22 Kasım
S. Rotterdam-Fortuna Sittard
1-159'
22 Kasım
Heracles-Go Ahead Eagles
2-253'
22 Kasım
FC Volendam-FC Twente
1-1
22 Kasım
Ajax-Excelsior
1-2
22 Kasım
NAC Breda-PSV Eindhoven
0-1
22 Kasım
Rennes-AS Monaco
4-1
22 Kasım
Barcelona-Athletic Bilbao
4-0
22 Kasım
Lens-Strasbourg
1-0
22 Kasım
SSC Napoli-Atalanta
3-174'
22 Kasım
Fiorentina-Juventus
1-1
22 Kasım
Udinese-Bologna
0-3
22 Kasım
Cagliari-Genoa
3-3
22 Kasım
Villarreal-Mallorca
1-157'
22 Kasım
Osasuna-Real Sociedad
1-3
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Galatasaray'da 3 kayıp daha!

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da Mario Lemina ve Wilfried Singo sakatlandı. Roland Sallai ise kırmızı kart gördü.

22 Kasım 2025 22:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da 3 kayıp daha!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'da sakatlık kabusu Gençlerbirliği maçında da devam etti.

Victor Osimhen, Yunus Akgün, Ismail Jakobs gibi önemli isimlerini sakatlıkları nedeniyle kullanamayan Galatasaray'da Mario Lemina ve Wilfried Singo da Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıktı.

İki futbolcunun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.


OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçının ardından sakatlıklar için konuştu.

Okan Buruk, "Dönecek oyunculara bakacağız. 3 gün sonra oynayacağız. İlkay'ı 30-40 dakika gibi düşündüm. İlk değişiklikte Lemina'nın çıkması gerektiğinde İlkay'ı atmak istemedim. Sakatlık korkusu yaşadık. Oluyor, futbolda bunlar var. Önemli olan sahadaki birliktelik. Maçın başından sonuna oyuncularım bunu gösterdi. Kim olmazsa olmasın, olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele ettik. 11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız. Biz hem salı hem pazar günü en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Futbolun içinde var. Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper düşünüyordum. Sakatlıktan çıktı, sağ bekte gidip gelmek daha zor oluyor. Bugün de o koşuları gösterdi. Stoperde, sağ bek gibi sürat, devamlılık, ani sprintler yok. Singo'nun durumu kötü gözüküyor. Lemina'da ufak tefek bu tür ağrılar oluyor. Durumuna bakacağız. İnşallah salıya yetiştiririz." dedi.

Mario Lemina ise maçtan sonra, "Şampiyonlar Ligi'ne hazırım. Kendimi iyi hissediyorum." dedi.

FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK!

Galatasaray'da Roland Sallai de Gençlerbirliği maçının uzatma dakikalarında VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. Macar futbolcu, gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

TORREIRA'DA KORKULAN OLMADI

Gençlerbirliği maçına kart sınırında çıkan Lucas Torreira ise 80. dakikada sahada kaldığı maçta kart görmedi. Torreira, gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde forma giyebilecek.

GALATASARAY'DA EKSİK RAPORU

Metehan Baltacı: Bahis nedeniyle hak mahrumiyeti cezası
Eren Elmalı: Bahis nedeniyle hak mahrumiyeti cezası
Victor Osimhen: Sakatlık
Wilfred Singo: Sakatlık
Mario Lemina: Sakatlık
Kaan Ayhan: Sakatlık
Berkan Kutlu: Sakatlık
Yunus Akgün: Sakatlık
Ismail Jakobs: Sakatlık
Roland Sallai: Kırmızı kart cezalısı

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
