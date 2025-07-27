Galatasaray'da 3. forma görücüye çıkıyor!

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü sahasında Lazio ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, bu maçın bilet satışıyla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray, ayrıca Lazio maçı öncesi 3. formanın lansmanının yapılacağını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Maç öncesi 3. forma lansmanı ve birçok sürpriz sizi bekliyor!" denildi. Galatasaray'ın bu açıklaması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecana neden oldu.
VICTOR OSIMHEN
Galatasaray, Victor Osimhen transferini hafta içinde tamamlamak ve Nijeryalı yıldız için Lazio maçı öncesi imza töreni düzenlemeyi planlıyor.
Sarı-kırmızılılar, bu maçın bilet satışıyla ilgili açıklama yaptı. Galatasaray, ayrıca Lazio maçı öncesi 3. formanın lansmanının yapılacağını duyurdu.
Galatasaray'ın açıklamasında, "Maç öncesi 3. forma lansmanı ve birçok sürpriz sizi bekliyor!" denildi. Galatasaray'ın bu açıklaması, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük bir heyecana neden oldu.
VICTOR OSIMHEN
Galatasaray, Victor Osimhen transferini hafta içinde tamamlamak ve Nijeryalı yıldız için Lazio maçı öncesi imza töreni düzenlemeyi planlıyor.