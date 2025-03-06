Galatasaray, aynı hafta iki derbiye çıkacak!

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, bu eşleşmeyle aynı haftada hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş derbileri oynayacak. Galatasaray, iki derbiyi de deplasmanda oynayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, aynı hafta iki derbiye çıkacak!
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06 Mart 2025 15:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleştirildi.

Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi Fenerbahçe oldu. İki ezeli rakip 2-3 Nisan'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbinin tarihinin 30 Mart olması bekleniyor.

Galatasaray, Beşiktaş ile ligde oynamasının ardından kupada Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı-kırmızılı takım, aynı haftada hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak ve iki derbiyi de deplasmanda oynayacak.

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