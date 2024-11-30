Galatasaray Avrupa'ya istatistikleriyle damga vurdu!

Galatasaray'da başkanından teknik ekibine, oyuncusundan taraftarına herkesin aklında aynı hedef var: Avrupa'da final oynayabilmek.
Teknik direktör Okan Buruk, deplasmandaki 1-1'lik AZ Alkmaar maçının ardından katıldığı basın toplantısında ara transfer dönemini işaret ederek, "1-2 takviyeyle finale kadar gideriz" mesajını verdi. UEFA tarafından ortaya konan istatistikler de Sarı-Kırmızılılar'ın bu hedefe ulaşabileceğini işaret ediyor. Cim Bom ilk 5 hafta itibarıyla ligin 4. sırasında yer alırken, birçok hücum istatistiğinde yine zirvede kalmayı başardı. İşte detaylar...
Zor ama imkansız değil
Sarı-Kırmızılılar adına en sevindirici detay, ligi ilk 24'te bitirmeyi, yani en azından Playoff oynamayı garantilemiş olması. Cim Bom'la birlikte Lazio, Bilbao, Frankfurt, Ajax, Lyon ve Anderlecht de bir üst tıra kalmayı garantiledi. Ancak Aslan bununla yetinmeyecek gibi görünüyor.
Çünkü Sarı-Kırmızılılar ligi ilk 8'de bitirip doğrudan son 16 bileti almaya kararlı. 5 haftayı 3 galibiyet 2 beraberlikle geçen Galatasaray, kalan 3 haftada Molde'ye gidecek, Dinamo Kiev'i konuk edecek ve Ajax deplasmanıyla lig aşamasını bitirecek.
Asist krallığında lider
Yine geride kalan 5 hafta itibarıyla Cim Bom'un 37 yaşındaki starı Mertens, 8.02 puan ortalamasıyla Avrupa Ligi'nin en yüksek reytingine sahip oyuncusu oldu. Mertens'i Cherki (Lyon), Bonmann (Ludogorets), Bajrami (Rangers), Berg (Bodo), Vanhoutte (Union SG), Pedro Porro (Tottenham), Kistensen (Frankfurt), Varga (Ferencvaros) ve Pedro (Lazio) takip ediyor. Mertens aynı zamanda verdiği 4 gol pasıyla, Avrupa Ligi'nin asist krallığında da liderlik koltuğunda oturuyor.
Açık ara ilk sırada
Alkmaar deplasmanında maça kötü başlayıp toparlanan ve galibiyeti kaçıran taraf olan Galatasaray, rakip kaleyi şut bombardımanına tutarken, bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Toplamda 112 kez kaleyi yoklayan Cim Bom, Manchester United'ın önünde lider. Aslan toplam gol sayısında da (13) Ajax'la zirveyi paylaşıyor. Galatasaray kaçırılan gol fırsatlarında da 26 pozisyonla açık ara ilk sırada. Cim Bom'u 14'er pozisyonla Ajax ve Lyon izliyor.
Teknik direktör Okan Buruk, deplasmandaki 1-1'lik AZ Alkmaar maçının ardından katıldığı basın toplantısında ara transfer dönemini işaret ederek, "1-2 takviyeyle finale kadar gideriz" mesajını verdi. UEFA tarafından ortaya konan istatistikler de Sarı-Kırmızılılar'ın bu hedefe ulaşabileceğini işaret ediyor. Cim Bom ilk 5 hafta itibarıyla ligin 4. sırasında yer alırken, birçok hücum istatistiğinde yine zirvede kalmayı başardı. İşte detaylar...
Zor ama imkansız değil
Sarı-Kırmızılılar adına en sevindirici detay, ligi ilk 24'te bitirmeyi, yani en azından Playoff oynamayı garantilemiş olması. Cim Bom'la birlikte Lazio, Bilbao, Frankfurt, Ajax, Lyon ve Anderlecht de bir üst tıra kalmayı garantiledi. Ancak Aslan bununla yetinmeyecek gibi görünüyor.
Çünkü Sarı-Kırmızılılar ligi ilk 8'de bitirip doğrudan son 16 bileti almaya kararlı. 5 haftayı 3 galibiyet 2 beraberlikle geçen Galatasaray, kalan 3 haftada Molde'ye gidecek, Dinamo Kiev'i konuk edecek ve Ajax deplasmanıyla lig aşamasını bitirecek.
Asist krallığında lider
Yine geride kalan 5 hafta itibarıyla Cim Bom'un 37 yaşındaki starı Mertens, 8.02 puan ortalamasıyla Avrupa Ligi'nin en yüksek reytingine sahip oyuncusu oldu. Mertens'i Cherki (Lyon), Bonmann (Ludogorets), Bajrami (Rangers), Berg (Bodo), Vanhoutte (Union SG), Pedro Porro (Tottenham), Kistensen (Frankfurt), Varga (Ferencvaros) ve Pedro (Lazio) takip ediyor. Mertens aynı zamanda verdiği 4 gol pasıyla, Avrupa Ligi'nin asist krallığında da liderlik koltuğunda oturuyor.
Açık ara ilk sırada
Alkmaar deplasmanında maça kötü başlayıp toparlanan ve galibiyeti kaçıran taraf olan Galatasaray, rakip kaleyi şut bombardımanına tutarken, bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. Toplamda 112 kez kaleyi yoklayan Cim Bom, Manchester United'ın önünde lider. Aslan toplam gol sayısında da (13) Ajax'la zirveyi paylaşıyor. Galatasaray kaçırılan gol fırsatlarında da 26 pozisyonla açık ara ilk sırada. Cim Bom'u 14'er pozisyonla Ajax ve Lyon izliyor.