Galatasaray'a Finlandiyalı pivot: Awak Kuier

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Finlandiyalı pivot Awak Kuier'i kadrosuna kattı.

calendar 04 Haziran 2025 21:29 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 01:29
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Finlandiyalı pivot: Awak Kuier
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Finlandiyalı pivot Awak Kuier'i transfer etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2025-26 sezonu kadro yapılanması kapsamında ilk yabancı oyuncu transferi Awak Kuier ile gerçekleştirildi. 23 yaşındaki Güney Sudan asıllı Finlandiyalı basketbolcu ile 1+1 yılık sözleşme imzalandı.

Son iki sezonu İtalya temsilcisi Umana Reyer Venezia takımında geçiren Awak Kuier, aynı zamanda Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) takımlarından Dallas Wings forması da giymişti.


Açıklamada, "Kuier'e Galatasaray Çağdaş Faktoring forması ile başarılarla dolu bir kariyer diliyor, 'Ailemize hoş geldin.' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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