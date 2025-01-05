Galatasaray 2025'e rekorla başladı!

Okan Buruk teknik direktörlük koltuğuna oturduktan sonra rekor üstüne rekor kıran Galatasaray, 2024'te bıraktığı seriyi 2025'te de devam ettiriyor.
Zorlu geçen mücadelede taraftarının da desteğiyle Göztepe'yi mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Ancak tarihe geçen asıl detay, geçen sezonun aynı döneminde 46 puanı bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakan Galatasaray'ın, Süper Lig'de 17. maçlar itibarıyla en fazla puan toplayan takım konumuna yükselmesiydi. Geçen sezonu 102 puan ve rekor şampiyonlukla tamamlayan Cim Bom, yine sınırı zorlayacak gibi görünüyor.
HER YERDE ZİRVEDE
Üstelik Galatasaray bu sezon İsviçre ekibi Young Boys'a kaybettikten sonra oynadığı maçlarda hiç yenilmedi. SarıKırmızılılar 15'i Süper Lig, 6'sı da UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 mücadelede, 16 galibiyet elde ederken 5 kez de berabere kaldı. Bu süreçte özellikle hücumdaki etkisiyle dikkat çeken Aslan, Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda gol kaydetme serisini de sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, ligde oynadığı 17 karşılaşmada toplam 49 gol atarken, bu alanda da zirvede yer alıyor.
Zorlu geçen mücadelede taraftarının da desteğiyle Göztepe'yi mağlup etmeyi başaran Sarı-Kırmızılılar, puanını 47'ye yükselterek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
DİKKAT ÇEKEN DETAY
Ancak tarihe geçen asıl detay, geçen sezonun aynı döneminde 46 puanı bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi geride bırakan Galatasaray'ın, Süper Lig'de 17. maçlar itibarıyla en fazla puan toplayan takım konumuna yükselmesiydi. Geçen sezonu 102 puan ve rekor şampiyonlukla tamamlayan Cim Bom, yine sınırı zorlayacak gibi görünüyor.
HER YERDE ZİRVEDE
Üstelik Galatasaray bu sezon İsviçre ekibi Young Boys'a kaybettikten sonra oynadığı maçlarda hiç yenilmedi. SarıKırmızılılar 15'i Süper Lig, 6'sı da UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 21 mücadelede, 16 galibiyet elde ederken 5 kez de berabere kaldı. Bu süreçte özellikle hücumdaki etkisiyle dikkat çeken Aslan, Süper Lig'de oynadığı tüm maçlarda gol kaydetme serisini de sürdürdü. Sarı-Kırmızılılar, ligde oynadığı 17 karşılaşmada toplam 49 gol atarken, bu alanda da zirvede yer alıyor.