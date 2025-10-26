27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-290'
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

Gabriel Sara, gol atmayı hatırladı!

Galatasaray'da Gabriel Sara, Göztepe karşısında bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

calendar 26 Ekim 2025 19:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara, gol atmayı hatırladı!
Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'daki ikinci sezonunu geçiren Sara, bu sezon 14. resmi maçına Göztepe karşısında çıktı. Forma giydiği 9 Süper Lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde fileleri havalandıramayan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ilk golünü Göztepe ağlarına gönderdi.

Sara, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 42 resmi müsabakada 2 gol üretmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
