Gabriel Sara, gol atmayı hatırladı!

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'daki ikinci sezonunu geçiren Sara, bu sezon 14. resmi maçına Göztepe karşısında çıktı. Forma giydiği 9 Süper Lig ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde fileleri havalandıramayan 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, ilk golünü Göztepe ağlarına gönderdi.
Sara, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 42 resmi müsabakada 2 gol üretmişti.
