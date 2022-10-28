Futbolda, Spor Toto Süper Lig'e 12, Spor Toto 1. Lig'e 11, TFF 2. Lig'e 12 ve TFF 3. Lig'de 9'uncu hafta, Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 3'üncü hafta mücadeleleriyle devam edilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
SPOR TOTO SÜPER LİG
BUGÜN
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
29 EKİM CUMARTESİ
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)
30 EKİM PAZAR
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
31 EKİM PAZARTESİ
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
SPOR TOTO 1. LİG
BUGÜN
20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 EKİM CUMARTESİ
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)
30 EKİM PAZAR
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
31 EKİM PAZARTESİ
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
SPOR TOTO 2. LİG BEYAZ GRUP
29 EKİM CUMARTESİ
14.00 İnegölspor-Hes İlaç Afyonspor (İnegöl İlçe)
14.00 Ankaraspor-Sivas Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
30 EKİM PAZAR
14.00 Bayburt Özel İdare-Batman Petrolspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
18.00 Anagold Erzincanspor-Bursaspor (Erzincan 13 Şubat)
19.00 Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK (Tarsus İlçe)
19.00 Menemen FK-Somaspor (Menemen İlçe)
19.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor (Isparta Atatürk)
KIRMIZI GRUP
29 EKİM CUMARTESİ
13.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
30 EKİM PAZAR
13.00 Bitexen Vanspor FK-Ankara Demirspor (Van Atatürk)
13.30 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Hatay)
14.00 Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Adıyaman FK-Kırşehir Futbol (Kahta İlçe)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor (Karaelmas K. Köksal)
14.00 Pazarspor-Bucaspor 1928 (Pazar İlçe)
14.00 Weecoins Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
19.00 Fethiyespor-Sarıyer (Fethiye İlçe)
19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Uşakspsor (Balıkesir Atatürk)
SPOR TOTO 3. LİG / 1. GRUP
29 EKİM CUMARTESİ
14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Çatalcaspor (Şile)
14.00 1922 Konyaspor-52 Orduspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Belediye Derincespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Belediye Derincespor Doğal Çim)
19.00 Karşıyaka-1954 Kelkit Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
30 EKİM PAZAR
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Amasyaspor FK (Faruk Çelik)
14.00 Edirnespor-Entegre Solar Elazığspor (Edirne 25 Kasım)
14.00 Hacettepe 1945-BC Group Ağrı 1970 (Osmanlı)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (3 Nolu Çim Saha)
19.00 Eskişehirspor-Yomraspor (Eskişehir Yeni)
2. GRUP
30 EKİM PAZAR
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kuşadasıspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Bayrampaşaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kemal Kaynaş)
14.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Ergene Velimeşespor (Of İlçe)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Iğdır Şehir)
14.00 Turgutluspor-Armoni Alanya Kestelspor (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Darıca İlçe)
19.00 Orduspor 1967-Bulvarspor (Yeni Ordu)
3. GRUP
29 EKİM CUMARTESİ
14.00 Akhisarspor-Bergama Belediyespor (Spor Toto Akhisar)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Güneş Holding Çankaya FK (Tepecik Şenol Güneş)
30 EKİM PAZAR
14.00 Kepez Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Efeler 09 FK-Osmaniyespor FK (Adnan Menderes)
14.00 Malatya Arguvanspor-Siirt İl Özel İdare (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
14.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor (Hopa İlçe)
14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Erbaa İlçe)
14.00 Bursa Yıldırımspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
14.00 Muş 1984 Muşspor-68 Aksaray Belediyespor (Muş Şehir)
KADINLAR FUTBOL SÜPER LİGİ - A GRUBU
29 EKİM CUMARTESİ
12.00 Altay-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Kemalpaşa)
13.00 ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)
13.30 Hakkarigücü-Hatayspor (Merzan Şehir)
14.00 Dudullu-Beşiktaş Vodafone (Dudullu)
B GRUBU
29 EKİM CUMARTESİ
12.00 Ataşehir Belediyespor-Trabzonspor (İBB Esatpaşa)
12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Zeytinköy 2 Nolu Saha)
12.00 Konak Belediyespor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk 1 Nolu Yan Saha)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)
12.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Kireçburnu (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
SPOR TOTO SÜPER LİG
BUGÜN
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
29 EKİM CUMARTESİ
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)
30 EKİM PAZAR
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
31 EKİM PAZARTESİ
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
SPOR TOTO 1. LİG
BUGÜN
20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
29 EKİM CUMARTESİ
13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)
13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)
19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)
30 EKİM PAZAR
13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)
31 EKİM PAZARTESİ
20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
SPOR TOTO 2. LİG BEYAZ GRUP
29 EKİM CUMARTESİ
14.00 İnegölspor-Hes İlaç Afyonspor (İnegöl İlçe)
14.00 Ankaraspor-Sivas Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
30 EKİM PAZAR
14.00 Bayburt Özel İdare-Batman Petrolspor (Bayburt Genç Osman)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)
14.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)
18.00 Anagold Erzincanspor-Bursaspor (Erzincan 13 Şubat)
19.00 Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK (Tarsus İlçe)
19.00 Menemen FK-Somaspor (Menemen İlçe)
19.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor (Isparta Atatürk)
KIRMIZI GRUP
29 EKİM CUMARTESİ
13.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
30 EKİM PAZAR
13.00 Bitexen Vanspor FK-Ankara Demirspor (Van Atatürk)
13.30 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Hatay)
14.00 Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
14.00 Adıyaman FK-Kırşehir Futbol (Kahta İlçe)
14.00 Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor (Karaelmas K. Köksal)
14.00 Pazarspor-Bucaspor 1928 (Pazar İlçe)
14.00 Weecoins Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)
19.00 Fethiyespor-Sarıyer (Fethiye İlçe)
19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Uşakspsor (Balıkesir Atatürk)
SPOR TOTO 3. LİG / 1. GRUP
29 EKİM CUMARTESİ
14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Çatalcaspor (Şile)
14.00 1922 Konyaspor-52 Orduspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
14.00 Belediye Derincespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Belediye Derincespor Doğal Çim)
19.00 Karşıyaka-1954 Kelkit Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)
30 EKİM PAZAR
14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Amasyaspor FK (Faruk Çelik)
14.00 Edirnespor-Entegre Solar Elazığspor (Edirne 25 Kasım)
14.00 Hacettepe 1945-BC Group Ağrı 1970 (Osmanlı)
14.00 Nevşehir Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (3 Nolu Çim Saha)
19.00 Eskişehirspor-Yomraspor (Eskişehir Yeni)
2. GRUP
30 EKİM PAZAR
14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kuşadasıspor (Gümüşhane Yenişehir)
14.00 Bayrampaşaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kemal Kaynaş)
14.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Ergene Velimeşespor (Of İlçe)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Iğdır Şehir)
14.00 Turgutluspor-Armoni Alanya Kestelspor (Turgutlu 7 Eylül)
14.00 Darıca Gençlerbirliği-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Darıca İlçe)
19.00 Orduspor 1967-Bulvarspor (Yeni Ordu)
3. GRUP
29 EKİM CUMARTESİ
14.00 Akhisarspor-Bergama Belediyespor (Spor Toto Akhisar)
14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Güneş Holding Çankaya FK (Tepecik Şenol Güneş)
30 EKİM PAZAR
14.00 Kepez Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Kepez Hasan Doğan)
14.00 Efeler 09 FK-Osmaniyespor FK (Adnan Menderes)
14.00 Malatya Arguvanspor-Siirt İl Özel İdare (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
14.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor (Hopa İlçe)
14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Erbaa İlçe)
14.00 Bursa Yıldırımspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)
14.00 Muş 1984 Muşspor-68 Aksaray Belediyespor (Muş Şehir)
KADINLAR FUTBOL SÜPER LİGİ - A GRUBU
29 EKİM CUMARTESİ
12.00 Altay-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Kemalpaşa)
13.00 ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)
13.30 Hakkarigücü-Hatayspor (Merzan Şehir)
14.00 Dudullu-Beşiktaş Vodafone (Dudullu)
B GRUBU
29 EKİM CUMARTESİ
12.00 Ataşehir Belediyespor-Trabzonspor (İBB Esatpaşa)
12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Zeytinköy 2 Nolu Saha)
12.00 Konak Belediyespor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk 1 Nolu Yan Saha)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)
12.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Kireçburnu (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)
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