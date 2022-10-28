Futbolda, Spor Toto Süper Lig'e 12, Spor Toto 1. Lig'e 11, TFF 2. Lig'e 12 ve TFF 3. Lig'de 9'uncu hafta, Kadın Futbol Süper Ligi'ne ise 3'üncü hafta mücadeleleriyle devam edilecek.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:



SPOR TOTO SÜPER LİG



BUGÜN



20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)



29 EKİM CUMARTESİ



14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa (Medaş Konya Büyükşehir)



20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK (Kırbıyık Holding)



30 EKİM PAZAR



14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)



17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (RHG Enertürk Enerji)



17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor (Vodafone Park)



20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)



31 EKİM PAZARTESİ



20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)



20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)



SPOR TOTO 1. LİG



BUGÜN



20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)



29 EKİM CUMARTESİ



13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)



13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)



16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)



19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)



30 EKİM PAZAR



13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)



16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)



19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)



31 EKİM PAZARTESİ



20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)



SPOR TOTO 2. LİG BEYAZ GRUP



29 EKİM CUMARTESİ



14.00 İnegölspor-Hes İlaç Afyonspor (İnegöl İlçe)



14.00 Ankaraspor-Sivas Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)



30 EKİM PAZAR



14.00 Bayburt Özel İdare-Batman Petrolspor (Bayburt Genç Osman)



14.00 Düzce Cam Düzcespor-Eşin Group Nazilli Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)



14.00 Esenler Erokspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenler Erokspor)



18.00 Anagold Erzincanspor-Bursaspor (Erzincan 13 Şubat)



19.00 Tarsus İdman Yurdu-Çorum FK (Tarsus İlçe)



19.00 Menemen FK-Somaspor (Menemen İlçe)



19.00 Isparta 32-Şanlıurfaspor (Isparta Atatürk)



KIRMIZI GRUP



29 EKİM CUMARTESİ



13.00 1461 Trabzon FK-Serik Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)



30 EKİM PAZAR



13.00 Bitexen Vanspor FK-Ankara Demirspor (Van Atatürk)



13.30 İskenderunspor-GMG Kastamonuspor (Yeni Hatay)



14.00 Diyarbekirspor-Etimesgut Belediyespor (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)



14.00 Adıyaman FK-Kırşehir Futbol (Kahta İlçe)



14.00 Zonguldak Kömürspor-Kocaelispor (Karaelmas K. Köksal)



14.00 Pazarspor-Bucaspor 1928 (Pazar İlçe)



14.00 Weecoins Kırklarelispor-Teco Karacabey Belediyespor (Kırklareli Atatürk)



19.00 Fethiyespor-Sarıyer (Fethiye İlçe)



19.00 Baynet İnşaat Balıkesirspor-Uşakspsor (Balıkesir Atatürk)



SPOR TOTO 3. LİG / 1. GRUP



29 EKİM CUMARTESİ



14.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Çatalcaspor (Şile)



14.00 1922 Konyaspor-52 Orduspor FK (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)



14.00 Belediye Derincespor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Belediye Derincespor Doğal Çim)



19.00 Karşıyaka-1954 Kelkit Belediyespor (Alsancak Mustafa Denizli)



30 EKİM PAZAR



14.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Amasyaspor FK (Faruk Çelik)



14.00 Edirnespor-Entegre Solar Elazığspor (Edirne 25 Kasım)



14.00 Hacettepe 1945-BC Group Ağrı 1970 (Osmanlı)



14.00 Nevşehir Belediyespor-Belediye Kütahyaspor (3 Nolu Çim Saha)



19.00 Eskişehirspor-Yomraspor (Eskişehir Yeni)



2. GRUP



30 EKİM PAZAR



14.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kuşadasıspor (Gümüşhane Yenişehir)



14.00 Bayrampaşaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)



14.00 Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kemal Kaynaş)



14.00 Yeşilyurt DÇ Ofspor-Ergene Velimeşespor (Of İlçe)



14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amberçay Eynesil Belediyespor (Iğdır Şehir)



14.00 Turgutluspor-Armoni Alanya Kestelspor (Turgutlu 7 Eylül)



14.00 Darıca Gençlerbirliği-Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor (Darıca İlçe)



19.00 Orduspor 1967-Bulvarspor (Yeni Ordu)



3. GRUP



29 EKİM CUMARTESİ



14.00 Akhisarspor-Bergama Belediyespor (Spor Toto Akhisar)



14.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Güneş Holding Çankaya FK (Tepecik Şenol Güneş)



30 EKİM PAZAR



14.00 Kepez Belediyespor-Niğde Anadolu FK (Kepez Hasan Doğan)



14.00 Efeler 09 FK-Osmaniyespor FK (Adnan Menderes)



14.00 Malatya Arguvanspor-Siirt İl Özel İdare (Yeşiltepe Spor Kompleksi)



14.00 Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor (Hopa İlçe)



14.00 Merkür Holding Erbaaspor-Bitexen Sapanca Gençlikspor (Erbaa İlçe)



14.00 Bursa Yıldırımspor-Beyoğlu Yeni Çarşı (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)



14.00 Muş 1984 Muşspor-68 Aksaray Belediyespor (Muş Şehir)



KADINLAR FUTBOL SÜPER LİGİ - A GRUBU



29 EKİM CUMARTESİ



12.00 Altay-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Kemalpaşa)



13.00 ALG Spor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)



13.30 Hakkarigücü-Hatayspor (Merzan Şehir)



14.00 Dudullu-Beşiktaş Vodafone (Dudullu)



B GRUBU



29 EKİM CUMARTESİ



12.00 Ataşehir Belediyespor-Trabzonspor (İBB Esatpaşa)



12.00 Bitexen 1207 Antalyaspor-Galatasaray Petrol Ofisi (Zeytinköy 2 Nolu Saha)



12.00 Konak Belediyespor-Fenerbahçe (İzmir Atatürk 1 Nolu Yan Saha)



12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Amedspor Tesisleri Sentetik Saha)



12.00 Bitexen Adana İdmanyurdu-Kireçburnu (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)





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