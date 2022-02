Fuat Çapa: 'Galibiyet, değişik hesaplar yaptırabilir'

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, 27 Şubat Pazar günü Bereket Sigorta Ümraniyespor'a konuk olacakları müsabakanın kendileri için sezonun en önemli maçı olduğunu söyledi.



Fuat Çapa, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Ümraniyespor'la deplasmanda oynayacakları 27. hafta karşılaşmasını değerlendirdi.



Ligde her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğuna işaret eden Çapa, "Kazandığımız takdirde ligde ilk 2 hesabı yapacak duruma geliriz. Hatta mağlup olmazsak bile o umudu taşırız ama galip geldiğiniz takdirde yarışın içinde oluruz. Oyuncularıma bunu ifade ettim. Bu maçın ne kadar önemli, alınacak 3 puanın ne kadar değerli olduğunu anlattık. Alınacak 3 puanı sadece 3 puan olarak görmemek lazım. Çünkü bizim üstümüzdeki takımlardan bir maç eksiğimiz var. O eksik haftayı da kazasız geçirdiğimiz zaman 6 puanlık farkı kapatmış olacağız." ifadelerini kullandı.



Çapa, Ümraniyespor karşısında doğru oyunu oynamak istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Rakibimiz sezon başından itibaren ilk 2 içinde olan, çok iyi oynayan bir takım. Kolektif oyun oynuyorlar. Ümraniyespor'un analizini yaptık ve bunları oyuncularımıza ilettik. Bu taktik üzerine çalışmalarımıza başladık. Nasıl maçı kazanabiliriz? Bunun hesabını yapacağız ve ümit ediyorum ki güzel bir skorla Samsun'a döneceğiz. Her puanın önemli olduğunu bilerek oynamamız gerekiyor. Tabii ki galibiyet için oynayacağız ama her şeyden önce mağlup olmadan dönmek istiyoruz. Galip gelirsek değişik hesaplar yapabiliriz. Mağlup olmadığımız zaman da değişik hesaplar yapabiliriz. Belki ligde bugüne kadar oynayacağımız en önemli karşılaşma ve bundan sonraki yol haritamızı bir şekilde belirleyecek."



Tecrübeli oyuncusu Vukan Savicevic'in sakatlığı nedeniyle bu maçta büyük ihtimalle oynamayacağını anlatan Çapa, "Gençlerbirliği karşılaşmasında aldığı darbeden dolayı kaburgasında ağrısı oluştu. Onun haricinde Cihan Kahraman sakatlıktan döndü. Birkaç oyuncumuzda soru işareti var. Yarın bu oyuncularımızın durumu daha çok netlik kazanacak. Sonrasında maç kafilesinde kimlerin olup olmayacağına karar vereceğiz." diye konuştu.



Öte yandan kırmızı-beyazlılar, Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Çapa yönetiminde ısınma koşusu yapan futbolcular, pas çalışması ve taktik ağırlıklı antrenman gerçekleştirdi.



İdmana sakatlığı devam eden Vukan Savicevic ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi süren Ensar Arslan katılmadı.





