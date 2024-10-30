Frenkie de Jong'dan Manchester United'a olay hareket

Hollandalı yıldız futbolcu Frenkie de Jong ile ilgili gerçek ortaya çıktı.



The Athletic'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, 2022 yılında Barcelona'nın yıldız oyuncusu Frenkie de Jong'u transfere ikna etmek için bir video hazırladı fakat De Jong hazırlanan videoya bakmadı.



PERFORMANSI



Barcelona formasıyla 217 maça çıkan Frenkie de Jong, 17 gol 19 asistlik katkı verdi.





