Frenkie de Jong'dan Manchester United'a olay hareket

Manchester United, 2022 yılında Frenkie de Jong'u ikna etmek için video hazırladı ama Frenkie videoya bakmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Frenkie de Jong'dan Manchester United'a olay hareket
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30 Ekim 2024 21:19
Son güncelleme 30 Ekim 2024 21:36
Hollandalı yıldız futbolcu Frenkie de Jong ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

The Athletic'in haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, 2022 yılında Barcelona'nın yıldız oyuncusu Frenkie de Jong'u transfere ikna etmek için bir video hazırladı fakat De Jong hazırlanan videoya bakmadı.

PERFORMANSI

Barcelona formasıyla 217 maça çıkan Frenkie de Jong, 17 gol 19 asistlik katkı verdi.


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