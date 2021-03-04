Fredy: 'Galibiyete yakın olan taraf bizdik'

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da takımının golünü atan Fredy, karşılaşmanın ardından konuştu.



Galibiyete yakın takımın kendileri olduğunu söyleyen Fredy, "Bugün kulübün 1000. golünü atmak mutluluk verici. Kendim ve ailem adına unutmayacağım bir an oldu. Antalyaspor tarihine geçtim. İki takım da iyi mücadele etti. Fenerbahçe'nin hücum gücünü biliyorduk, ona göre düzen tertip aldık. Düşündüğümüz gibi geçti. Biz daha fazla net gol pozisyonuna girdik. Galibiyete yakın olan taraf bizdik." dedi.



