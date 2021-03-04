Fredy: "Galibiyete yakın olan taraf bizdik"

Antalyasporlu Fredy, Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fredy: 'Galibiyete yakın olan taraf bizdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Mart 2021 21:28
Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da takımının golünü atan Fredy, karşılaşmanın ardından konuştu.

Galibiyete yakın takımın kendileri olduğunu söyleyen Fredy, "Bugün kulübün 1000. golünü atmak mutluluk verici. Kendim ve ailem adına unutmayacağım bir an oldu. Antalyaspor tarihine geçtim. İki takım da iyi mücadele etti. Fenerbahçe'nin hücum gücünü biliyorduk, ona göre düzen tertip aldık. Düşündüğümüz gibi geçti. Biz daha fazla net gol pozisyonuna girdik. Galibiyete yakın olan taraf bizdik." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.